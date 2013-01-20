Realizzazione delle aree di laminazione sul fiume Misa, Consiglio comunale approva all’unanimità L’atto approvato dal Consiglio non costituisce una nuova variante urbanistica decisa dal Comune, ma recepisce gli effetti previsti dalla normativa emergenziale nazionale

204 Letture Politica

Il Consiglio comunale di Senigallia ha approvato all’unanimità il recepimento della variante automatica al Piano Regolatore Generale conseguente all’approvazione, da parte della Struttura Commissariale regionale, dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la realizzazione delle aree di laminazione sul fiume Misa.

La delibera recepisce gli effetti del Decreto del Vice Commissario delegato agli eventi meteorologici del settembre 2022 n. 303 del 30 dicembre 2025, che ha approvato i progetti relativi alle quattro aree di laminazione previste nel territorio comunale di Senigallia: “Megà (Confluenza)”, “Bettolelle bis”, “Marazzana” e “Borgo Catena”.

L’atto approvato dal Consiglio non costituisce una nuova variante urbanistica decisa dal Comune, ma recepisce gli effetti previsti dalla normativa emergenziale nazionale. L’approvazione dei progetti da parte della Struttura Commissariale ha infatti già determinato la variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti, la localizzazione delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’accertamento dell’urgenza e dell’indifferibilità degli interventi.

Con il provvedimento approvato, il Comune aggiorna quindi il Piano Regolatore Generale, inserendo le aree interessate tra le “Zone agricole di compensazione idraulica”, assicurando la piena coerenza tra la pianificazione urbanistica comunale e gli interventi di messa in sicurezza del territorio.

Le opere fanno parte del programma straordinario di interventi avviato dopo gli eccezionali eventi alluvionali del settembre 2022 e rappresentano un tassello fondamentale della strategia di mitigazione del rischio idraulico del bacino Misa-Nevola.

La delibera ribadisce inoltre che il procedimento espropriativo resta di competenza della Struttura Commissariale della Regione Marche e che eventuali osservazioni o opposizioni dovranno essere presentate nell’ambito delle procedure previste dalla normativa di riferimento.

«Il voto unanime del Consiglio Comunale rappresenta il risultato più significativo della seduta di ieri – dichiara l’assessore all’Urbanistica Elena Campagnolo –. Il confronto è stato approfondito e anche vivace, come è naturale quando si affrontano temi così importanti per il territorio, ma alla fine ha prevalso il senso di responsabilità e la volontà condivisa di tutelare Senigallia. Il recepimento della variante urbanistica costituisce un passaggio tecnico necessario per adeguare il Piano Regolatore al decreto commissariale e dare piena attuazione a un intervento strategico per la sicurezza della città. Ringrazio il Consiglio comunale per il contributo al dibattito e gli uffici dell’Area Urbanistica per il lavoro svolto con professionalità e tempestività».

Si conclude così l’iter di competenza dell’Amministrazione comunale per il recepimento urbanistico degli interventi, consentendo l’aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore in coerenza con quanto già disposto dal decreto commissariale.