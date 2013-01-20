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Nasce la Rete Diabetologica marchigiana

Un modello integrato a rete diffusa per garantire equità di cura, digitalizzazione e continuità ospedale-territorio

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misurazione del diabete

Nasce la Rete Diabetologica Marche (RDM). Con la sua istituzione, approvata dalla Giunta regionale, si consolida un percorso storico che vede le Marche all’avanguardia nazionale nella gestione della patologia diabetica. Il nuovo provvedimento unisce la consolidata esperienza della legge regionale del 2015 con le più recenti linee di indirizzo per le reti cliniche non tempo-dipendenti.

Il nuovo modello organizzativo punta a dare una risposta sinergica e capillare a una patologia che nelle Marche vede una stima di circa 80.000-90.000 persone con diabete noto (più una quota di sommerso stimata in 30.000-35.000 casi). La rete marchigiana è stata peraltro già riconosciuta come “best practice” dalla Commissione Europea e partecipa alla Joint Action europea JACARDI.

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Regione Marche
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Pubblicato Sabato 11 luglio, 2026 
alle ore 2:00
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