Cimasub Senigallia e fondazione Cetacea
Venerdì 29 maggio incontro alle ore 21:00 presso la sala del Club Nautico di Senigallia
Proseguono gli appuntamenti organizzati nell’ambito delle celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario del Cimasub, da 50 anni punto di riferimento non solo come scuola subacquea, ma anche nella promozione della cultura del mare e delle buone pratiche per la sua tutela.
–Il quarto incontro dell’anno, aperto gratuitamente al pubblico, si terrà venerdì 29 maggio alle ore 21:00 presso la sala del Club Nautico di Senigallia. Ospite della serata sarà la Fondazione Cetacea, associazione che gestisce il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione.
L’iniziativa nasce dal grande interesse riscontrato in occasione della liberazione di alcune tartarughine marine a Senigallia, svoltasi svolta lo scorso settembre, da Fondazione Cetacea, che ha coinvolto e sensibilizzato numerosi partecipanti sulla salvaguardia dell’ambiente marino.
Durante l’incontro, oltre alla presentazione del lavoro che svolgono i volontari della Fondazione Cetacea, le biologhe della Fondazione illustreranno le corrette procedure da seguire in caso di ritrovamento di animali in difficoltà. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di riattivazione della Rete di Recupero Tartarughe Marine della Regione Marche, nella quale la sensibilizzazione della popolazione e la creazione di volontari formati sul primo soccorso di questi animali rappresentano elementi fondamentali.
Conoscere le modalità con cui intervenire con tempestività può fare davvero la differenza: anche una sola persona informata in più può contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente marino e alla salvaguardia delle specie in difficoltà. Sapere come comportarsi davanti a un animale ferito o in pericolo significa poter intervenire correttamente, evitando errori che potrebbero comprometterne la sopravvivenza.
–Il Cimasub invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo incontro di informazione dedicato al mare e alla protezione dei suoi abitanti.
Vi aspettiamo
Giancarlo Pinzi
Presidente Cimasub Senigallia
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