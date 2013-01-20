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Questura di Ancona – “Cambia aria, cambia serata!”: una giornata dedicata alla promozione della salute

L'iniziativa è stata rivolta a tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile

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Cronaca
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Nei giorni scorsi, presso la Sala Albanese della Questura di Ancona, si è svolto il convegno dal titolo “Cambia aria, cambia serata!”.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore Capocasa e organizzata dall’Ufficio Sanitario Provinciale nell’ambito del Programma Predefinito 03 della Regione Marche “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, è stata rivolta a tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, con l’obiettivo di sensibilizzare sui danni derivanti dal consumo di alcolici e dall’abitudine tabagica, con particolare attenzione alla salute della donna.

L’evento si inserisce nel percorso di promozione del benessere lavorativo secondo il modello WHP – “Workplace Health Promotion” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, volto a favorire stili di vita sani e consapevoli attraverso attività di prevenzione e informazione scientifica.
Nel corso della mattinata si sono alternati qualificati professionisti del settore sanitario e psicologico.
Il Dott. Jacopo Mambella, Medico Principale dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Ancona e specialista in Medicina Interna, ha introdotto il tema del metabolismo dell’alcol e dei relativi effetti clinici sulla salute.
La Dott.ssa Carla Pierini, Medico specialista in Psichiatria e Responsabile dell’Unità Operativa “Alcol e sostanze legali” del Dipartimento Dipendenze Patologiche AST Marche AV2, ha approfondito gli aspetti metabolici e psicologici connessi al consumo voluttuario di alcol, soffermandosi in particolare sugli effetti sulla fertilità, sulla gravidanza, sulla salute della donna e del feto, nonché sulla correlazione con il tumore al seno.

La Dott.ssa Claudia Gennarelli, Psicologa e Psicoterapeuta della medesima Unità Operativa, ha illustrato il funzionamento di un dispositivo utilizzato per la misurazione del monossido di carbonio nell’aria espirata, coinvolgendo i partecipanti in dimostrazioni pratiche. Successivamente ha trattato il tema dell’impatto psicologico del fumo e introdotto tecniche di mindfulness con esercitazioni dedicate ai presenti.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione, confermando l’attenzione della Questura di Ancona verso la tutela della salute, il benessere del personale e la diffusione della cultura della prevenzione.

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Mercoledì 27 maggio, 2026 
alle ore 10:52
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