Movimento 5 Stelle Senigallia: il centrosinistra perde, ma i problemi della città restano "Sulla rielezione di Olivetti pesano astensiosmo e soldi ricevuti dal governo Conte II"

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A Senigallia il Movimento 5 Stelle ha perso le elezioni. A pesare sulla rielezione di Olivetti è stato l’astensionismo (colpa di tutti i partiti che non riescono a coinvolgere la popolazione) e i soldi che Olivetti ha ricevuto da Conte.

Nelle Marche il centrosinistra ha perso ovunque, segno che la Regione, guidata da Acquaroli, non ha perso la sua spinta propulsiva. Spinta derivata soprattutto dal fatto che i sindaci uscenti hanno beneficiato dei soldi del PNRR avuti dal governo del centrosinistra Conte II, che è riuscito nel miracolo di far avere all’Italia il maggior numero di soldi rispetto agli altri paesi europei: 194,4 miliardi di euro totali e 71,8 miliardi a fondo perduto.

Considerando che le precedenti amministrazioni, in seguito alla crisi mondiale del 2008, a causa patto di stabilità, spesso non avevano i soldi neanche per asfaltare le strade, la differenza è stata enorme.

E’ per questo motivo che Olivetti ha vinto a Senigallia. Alle persone in buona fede ha fatto credere che tutti i lavori sono stati fatti grazie a lui. La Angeloni lo potrebbe dire, che da Sindaca ha fatto arrivare a Senigallia 100 milioni di euro per la Complanare. Invece stavolta, Mario Rossi o Massimo Olivetti sarebbe stata la stessa cosa.

Un Olivetti, non ci stancheremo mai di dirlo, che non ha mai preso posizione su nulla durante il suo mandato. Come candidato nel 2020 era addirittura Presidente del Comitato per la difesa dell’Ospedale, e nel suo mandato non è mai riuscito a far sentire le ragioni di Senigallia in Regione. Tanto che il nostro Ospedale è peggiorato in questi anni (e nessuno osi dire una parola contro il personale, la colpa è dei politici e dei dirigenti).

Ma Olivetti non è stato zitto solo sulla Sanità. E’ stato silente quando due suoi eletti (ed uno Presidente di Commissione e Cerimoniere della città di Senigallia) sono stati condannati. Li ha addirittura ricandidati. E’ stato silente quando, dopo aver presentato il progetto di un Ponte orribile che avrebbe devastato la città, lui non ha fatto più nulla e ha nascosto la testa sotto la sabbia (e non ora non sappiamo cosa succederà). Non ha mai preso nessuna decisione, ha copiato il programma da Milano, ma ha vinto.

E quidi rendiamo onore e merito ai cittadini che sono andati a votare e che hanno espresso il loro diritto.

Abbiamo perso, niente piagnistei o scuse imbarazzanti. Ringraziamo Dario Romano per la sua totale e assoluta dedizione alla causa. Ringraziamo tutta la coalizione di centro-sinistra per aver fatto insieme questo bellissimo percorso.

Noi del Movimento 5 Stelle eravamo ben consci che partivamo da zero, dopo 10 anni di assenza a Senigallia. Il voto di quasi 800 cittadini, a cui va il nostro grazie, ci rende orgogliosi e ci dà la forza di continuare a batterci con tutte le nostre energie per rendere Senigallia sempre più bella.

Movimento 5 Stelle Senigallia (parte del gruppo Val Misa)