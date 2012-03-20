Dalle Grotte di Frasassi al Concertone: c’è anche la firma del senigalliese Stefano Sartini Il regista televisivo di Senigallia ha diretto il collegamento "made in Marche" con Dardust e Davide Rossi per il Primo Maggio 2026

C’è anche una firma di Senigallia nel suggestivo collegamento dalle Grotte di Frasassi andato in onda durante il Concerto del Primo Maggio 2026.

La regia televisiva della performance di Dardust e Davide Rossi, trasmessa in diretta nazionale nel corso del Concertone di Roma, è stata infatti curata dal regista senigalliese Stefano Sartini, protagonista dietro le quinte di uno dei momenti più scenografici dell’edizione di quest’anno.

Un evento dal forte sapore “made in Marche”: marchigiano è Dardust, marchigiane sono le Grotte di Frasassi e marchigiano è anche Sartini, chiamato a dirigere televisivamente un set tanto affascinante quanto complesso dal punto di vista tecnico.

L’esibizione, costruita tra pianoforte, violino ed elettronica, ha trasformato le cavità di Frasassi in un palcoscenico naturale di grande impatto visivo. Luci, create da Marco Lucarelli, profondità sceniche e atmosfera ipogea hanno accompagnato il brano “Only Love”, eseguito da Dardust insieme al violinista e compositore Davide Rossi.

Per Sartini si tratta di un nuovo importante incarico televisivo nazionale, in una carriera che lo ha visto lavorare in produzioni di primo piano tra musica, spettacolo e grandi eventi live in Italia, in Grecia e in giro per il mondo, come l’evento per la riapertura del Museo Nazionale Libico, a Tripoli.

Il collegamento dalle Grotte di Frasassi è stato uno dei momenti più suggestivi del Concertone 2026, anche per la capacità di portare in prima serata un’immagine spettacolare del territorio marchigiano davanti al pubblico nazionale di Rai 3.