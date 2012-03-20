“I dati del Ministero degli Interni confermano come Senigallia sia una città vivibile e sicura” Massimo Bello (FDI): "Il mio ringraziamento alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine"

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“I dati ufficiali del Ministero dell’Interno, elaborati dalla banca dati interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e pubblicati a fine 2025, descrivono con chiarezza una realtà: Senigallia è una città vivibile e sicura. Fondamentale è stata la stretta e fattiva collaborazione tra Comune e Forze dell’Ordine”.

Lo dichiara Massimo Bello, candidato al Consiglio comunale e capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 24 e 25 maggio.

“Nel dettaglio – prosegue Bello – tra il 2023 e il 2024 si registra un leggero calo degli episodi criminosi complessivi, mentre l’inizio del 2025 viene descritto come un periodo relativamente tranquillo. Un dato significativo, che si inserisce in un quadro regionale positivo: le Marche si confermano tra le regioni meno colpite dal crimine in Italia, con tutte le province collocate nella metà bassa della classifica nazionale”.

“Per quanto riguarda Senigallia – aggiunge Bello – i reati più frequenti restano quelli legati alla microcriminalità, come i furti in abitazione, le truffe, in particolare ai danni degli anziani, e i casi di violenza di genere. Proprio su questi ambiti si è concentrata l’azione di prevenzione e di controllo del territorio. Nel solo 2023, ad esempio, la Polizia di Stato ha controllato circa 12.000 persone, a dimostrazione di un presidio costante e capillare”.

Bello sottolinea, quindi, il valore della collaborazione istituzionale tra Comune e Forze dell’ordine.

“Negli ultimi cinque anni, il rapporto tra l’Amministrazione comunale e le Forze dell’ordine è stato improntato alla massima sinergia. Un lavoro quotidiano, in primo luogo del Sindaco Olivetti, fatto di coordinamento, di prevenzione e di presenza sul territorio, che ha prodotto risultati concreti e misurabili, come dimostrano i dati del Ministero”.

“Un ringraziamento sentito – prosegue – va alle donne e agli uomini della Compagnia dei Carabinieri, del Commissariato della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, che con impegno, professionalità e spirito di servizio hanno contribuito in maniera determinante a garantire sicurezza alla nostra comunità”.

“L’Amministrazione comunale – evidenzia ancora Bello – ha, inoltre, investito risorse e progetti in strumenti concreti di prevenzione e di controllo, realizzando, di concerto con le forze dell’ordine, un importante sistema di videosorveglianza del territorio, rafforzando così la capacità di monitoraggio e intervento. Come ha fatto anche recentemente l’Unione dei Comuni della Marca Senone”.

“Fondamentale è stato anche il rapporto costante e operativo con la Prefettura e la Questura, che ha consentito – aggiunge Massimo Bello – un monitoraggio continuo della situazione e un’azione coordinata ed efficace. Una collaborazione istituzionale, che ha prodotto effetti positivi e tangibili”.

“Continueremo su questa strada – conclude Bello – nel pieno rispetto dei ruoli tra il Comune e le Forze dell’ordine, con la consapevolezza dell’importanza del loro lavoro straordinario di prevenzione e di repressione dei reati. I risultati ottenuti dimostrano che Senigallia è una città sicura, e il nostro impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente questo modello di qualità della vita, a tutela di tutta la comunità”.

Massimo Bello

Candidato e Capolista di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale