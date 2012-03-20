Il ministro Piantedosi ad Arquata del Tronto per l’inaugurazione del nuovo municipio
La cerimonia si terrà giovedì 14 maggio
235 Letture0 commenti
Giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 11, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del nuovo Municipio di Arquata del Tronto (Strada Provinciale Valfluvione 89, frazione di Borgo), Comune tra i più colpiti dai sismi che nel 2016-2017 interessarono l’Appennino centrale.
All’evento prenderanno parte il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi; il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli; il Commissario Straordinario al sisma 2016; Guido Castelli; il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Fabio Salvi e il Sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.Continua a leggere e commenta su Ascolinotizie.it
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!