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Il ministro Piantedosi ad Arquata del Tronto per l’inaugurazione del nuovo municipio

La cerimonia si terrà giovedì 14 maggio

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Cronaca
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Inaugurazione municipio di Arquata del Tronto

Giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 11, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del nuovo Municipio di Arquata del Tronto (Strada Provinciale Valfluvione 89, frazione di Borgo), Comune tra i più colpiti dai sismi che nel 2016-2017 interessarono l’Appennino centrale.

All’evento prenderanno parte il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi; il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli; il Commissario Straordinario al sisma 2016; Guido Castelli; il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Fabio Salvi e il Sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi.

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