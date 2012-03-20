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Un equipaggio di terra in piazza a Senigallia

Manifestazione per la Global Sumud Flotilla, in solidarietà alla Palestina, contro la guerra globale, per i diritti sociali - FOTO

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Cronaca
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Corteo per sostenere la Global Sumud Flotilla

Un sabato inedito per Senigallia, quello di circa un migliaio di persone che sfilano lungo le vie principali della città.

Striscioni, bandiere, cori, urla, parole, musica, fumogeni e fuochi d’artificio: il traffico del centro in tilt.

Un sabato inedito, un equipaggio di terra sceso in piazza per sostenere la resistenza palestinese, la #GlobalSumudFlotillia e i nostri concittadini Vittorio e Maurizio a bordo. E Senigallia ha risposto. Con la presenza e i numeri.

Corteo per sostenere la Global Sumud FlotillaCorteo per sostenere la Global Sumud Flotilla

Quella di sabato non è stata solo una manifestazione in solidarietà ad un popolo oggetto di pulizia etnica e genocidio; è stata una manifestazione contro la guerra globale a pezzi – in primis contro i criminali che la dirigono come Trump e Netanyahu – contro gli imperialismi e il riarmo, a difesa dei diritti sociali, perché ogni soldo dato alla guerra è un soldo tolto ai redditi, ai salari e ai servizi pubblici.

Ringraziamo il coordinamento Marche per la Palestina fondamentale per costruire questa giornata di lotta, e tutte le persone e le realtà marchigiane che sono venute in città. Un appuntamento che si è svolto insieme a tante altre piazze italiane.

Continueremo a tenere d’occhio la Global Sumud Flotilla, a mobilitarci per Gaza, pronti a tornare in strada e a bloccare tutto per difendere la dignità umana e l’autonomia dei popoli.

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