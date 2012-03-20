Un equipaggio di terra in piazza a Senigallia Manifestazione per la Global Sumud Flotilla, in solidarietà alla Palestina, contro la guerra globale, per i diritti sociali - FOTO

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Un sabato inedito per Senigallia, quello di circa un migliaio di persone che sfilano lungo le vie principali della città.

Striscioni, bandiere, cori, urla, parole, musica, fumogeni e fuochi d’artificio: il traffico del centro in tilt.

Un sabato inedito, un equipaggio di terra sceso in piazza per sostenere la resistenza palestinese, la #GlobalSumudFlotillia e i nostri concittadini Vittorio e Maurizio a bordo. E Senigallia ha risposto. Con la presenza e i numeri.

Quella di sabato non è stata solo una manifestazione in solidarietà ad un popolo oggetto di pulizia etnica e genocidio; è stata una manifestazione contro la guerra globale a pezzi – in primis contro i criminali che la dirigono come Trump e Netanyahu – contro gli imperialismi e il riarmo, a difesa dei diritti sociali, perché ogni soldo dato alla guerra è un soldo tolto ai redditi, ai salari e ai servizi pubblici.

Ringraziamo il coordinamento Marche per la Palestina fondamentale per costruire questa giornata di lotta, e tutte le persone e le realtà marchigiane che sono venute in città. Un appuntamento che si è svolto insieme a tante altre piazze italiane.

Continueremo a tenere d’occhio la Global Sumud Flotilla, a mobilitarci per Gaza, pronti a tornare in strada e a bloccare tutto per difendere la dignità umana e l’autonomia dei popoli.