Confcommercio incontra i candidati sindaco di Senigallia Al centro del confronto, "Il mondo del Terziario, del Turismo, del Commercio, dei Servizi e della Logistica"

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Confcommercio Marche Centrali a confronto con i candidati alla carica di sindaco della città di Senigallia, Marco Binci, Massimo Olivetti e Dario Romano, promosso per offrire alle imprese e agli operatori economici del territorio un’occasione di dialogo diretto sui temi strategici per il futuro della città.

L’incontro si terrà lunedì 11 maggio 2026 alle 16 presso la sede di Confcommercio Marche Centrali di Senigallia, in viale Giacomo Leopardi 129.

Un appuntamento molto importante in una città dove oltre il 40% delle attività produttive, secondo i dati della Camera di Commercio, è composto da commercio, turismo e servizi. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto sui temi legati allo sviluppo economico, alla valorizzazione del commercio di prossimità, al turismo, alla logistica, alla sicurezza urbana, alla mobilità e ai servizi, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese del territorio.

Durante il faccia a faccia, i candidati sindaco avranno l’opportunità di illustrare programmi, priorità e visioni amministrative, rispondendo alle sollecitazioni del mondo produttivo locale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese e cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative.