“Rilanciare la Cultura a Senigallia valorizzando le tante realtà ed associazioni del nostro territorio” "In poche città come a Senigallia la cultura è di casa"

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Rilanciare la Cultura a Senigallia valorizzando le tante realtà ed associazioni del nostro territorio.



In poche città come a Senigallia la cultura è di casa.

Lo testimoniano le tantissime associazioni in ambito culturale che arricchiscono il territorio comunale. Dal teatro, alla musica, dalla danza al cinema, dalla fotografia alla pittura sono tantissime le realtà che operano nelle nostro tessuto locale dove hanno raggiunto una grande esperienza e qualità svolgendo una insostituibile funzione sociale a beneficio soprattutto dei più giovani.

In passato è stata proprio questo stretto collegamento tra identità culturale locale e progetto politico ed amministrativo ad aver generato alcune di quelle importanti manifestazioni che hanno fatto di Senigallia la città leader dell’offerta culturale nelle Marche.

E’ stato così per il Caterraduno, inscindibilmente legato ad associazioni come Libera da sempre impegnate sul terreno della legalità e dei diritti, per il progetto Senigallia città della fotografia sviluppatosi sulla scia della grande eredità della Scuola del Misa, per il festival Ventimilarigheingiallo nato per valorizzare lo straordinario patrimonio della Fondazione Rosellini, per il festival Sotto le stelle del jazz, per le rassegne teatrali gestite insieme ad importanti compagnie del territorio e per molto altro ancora.

Oggi purtroppo, dopo cinque anni caratterizzati da immobilismo e scelte sbagliate, questo virtuoso circuito si è interrotto segnando un progressivo impoverimento culturale di Senigallia.

L’obiettivo che Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS si prefigge insieme alle altre liste che sostengono la candidatura di Dario Romano a Sindaci è quello di rilanciare l’offerta culturale riannodando quel filo con il tessuto locale spezzato dalle scelte operate dalla Giunta Olivetti segnate tutte da scarsa conoscenza della materia e totale assenza di visione e strategia.

Il nostro intento è quello di porre fine a quelle politiche di intrattenimento seriale che hanno contrassegnato questi ultimi anni, fatte di eventi fini a sé stessi comprati a caro prezzo da distributori nazionali senza alcun collegamento con sensibilità e talenti maturati a livello locale.

Vogliamo porre al centro delle politiche comunali le sensibilità presenti nel territorio, la passione che anima l’impegno quotidiano delle nostre associazioni.

Solo in questo modo potremo restituire a Senigallia quello che le spetta: il ruolo di vera e propria città della cultura.

Cambia Senigallia – Senigallia Cambia – Avs Rossella Perini