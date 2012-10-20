Massimo Bello al Salone del Libro di Torino Presenterà il suo libro “La mia storia europea”

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Domenica 17 maggio, alle ore 17, presso il Salone Internazionale del Libro di Torino in programma al Lingotto Fiere, Massimo Bello presenterà il suo libro “La mia storia europea”, edito da Ventura Edizioni (pp. 298), con successiva sessione di firma-copie con l’autore.

Il volume rappresenta un racconto personale, politico e giuridico, che attraversa l’esperienza europea dell’autore, intrecciando riflessioni istituzionali, testimonianze dirette e considerazioni sul ruolo dell’Europa nella vita dei territori e dei cittadini. “La mia storia europea” si configura come un percorso narrativo, un saggio anche storico, che mette al centro l’identità, le istituzioni e le sfide del progetto europeo, offrendo uno sguardo maturato attraverso l’esperienza amministrativa, giuridica e politica dell’autore.

La presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino assume un significato particolarmente rilevante. Il Salone, infatti, rappresenta una delle più importanti kermesse culturali italiane e internazionali, punto di incontro privilegiato tra autori, editori, lettori e operatori del mondo della cultura. Essere presenti in questo contesto significa collocare il proprio lavoro all’interno di un dibattito culturale ampio, qualificato e di respiro europeo.

«Presentare questo libro al Salone del Libro di Torino – dichiara Massimo Bello – significa condividere un’esperienza e una riflessione, che nascono dal mio percorso e dal mio impegno istituzionale, con l’obiettivo di offrire uno spunto di approfondimento sul ruolo dell’Europa e sul rapporto tra cittadini e istituzioni».

L’incontro del 17 maggio rappresenta, quindi, un momento di confronto culturale di grande valore, all’interno di una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori e protagonisti del panorama editoriale. Un appuntamento culturale di rilievo che unisce esperienza personale, riflessione politica e divulgazione, nel cuore del più importante evento editoriale italiano.

Al termine della presentazione, l’autore sarà disponibile per il firmacopie del volume.

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