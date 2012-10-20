Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
21°
Martedì
13° / 21°
Mercoledì
14° / 21°
Giovedì
14° / 21°
Venerdì
13° / 18°
Sabato
11° / 21°
Domenica
14° / 22°
Lunedì
15° / 22°
Martedì
15° / 22°
Mercoledì
15° / 20°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Massimo Bello al Salone del Libro di Torino

Presenterà il suo libro “La mia storia europea”

96 Letture
commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia
Massimo Bello candidato consigliere - Fratelli d\'Italia - Elezioni comunali Senigallia 2026

Domenica 17 maggio, alle ore 17, presso il Salone Internazionale del Libro di Torino in programma al Lingotto Fiere, Massimo Bello presenterà il suo libro “La mia storia europea”, edito da Ventura Edizioni (pp. 298), con successiva sessione di firma-copie con l’autore.

Il volume rappresenta un racconto personale, politico e giuridico, che attraversa l’esperienza europea dell’autore, intrecciando riflessioni istituzionali, testimonianze dirette e considerazioni sul ruolo dell’Europa nella vita dei territori e dei cittadini. “La mia storia europea” si configura come un percorso narrativo, un saggio anche storico, che mette al centro l’identità, le istituzioni e le sfide del progetto europeo, offrendo uno sguardo maturato attraverso l’esperienza amministrativa, giuridica e politica dell’autore.

La presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino assume un significato particolarmente rilevante. Il Salone, infatti, rappresenta una delle più importanti kermesse culturali italiane e internazionali, punto di incontro privilegiato tra autori, editori, lettori e operatori del mondo della cultura. Essere presenti in questo contesto significa collocare il proprio lavoro all’interno di un dibattito culturale ampio, qualificato e di respiro europeo.

«Presentare questo libro al Salone del Libro di Torino – dichiara Massimo Bello – significa condividere un’esperienza e una riflessione, che nascono dal mio percorso e dal mio impegno istituzionale, con l’obiettivo di offrire uno spunto di approfondimento sul ruolo dell’Europa e sul rapporto tra cittadini e istituzioni».

L’incontro del 17 maggio rappresenta, quindi, un momento di confronto culturale di grande valore, all’interno di una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di visitatori e protagonisti del panorama editoriale. Un appuntamento culturale di rilievo che unisce esperienza personale, riflessione politica e divulgazione, nel cuore del più importante evento editoriale italiano.

Al termine della presentazione, l’autore sarà disponibile per il firmacopie del volume.

Gli Organizzatori

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Lunedì 4 maggio, 2026 
alle ore 9:39
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura