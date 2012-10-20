Edizione 2026 da record per la Spring Rally Harley Davidson Registrate complessivamente circa 120mila presenze

Si sta concludendo in queste ore lo lo Spring Rally di Harley-Davidson che registra un’ampia partecipazione di pubblico e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Le presenze complessive stimate nel territorio comunale si attestano intorno alle 120.000 unità, distinguendo tra coloro che hanno soggiornato direttamente in città – tra strutture alberghiere, bed & breakfast e affitti brevi – e quanti hanno trovato sistemazione nelle strutture ricettive della provincia di Ancona, lungo la fascia adriatica e nell’entroterra. Rilevante anche la partecipazione giornaliera di visitatori provenienti dalle regioni limitrofe, che hanno raggiunto Senigallia per prendere parte al raduno anche solo per una giornata. I riders sono giunti in particolare da Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Toscana e Lazio, confermando l’attrattività dell’evento su scala interregionale.

Complessivamente sono state circa 30.000 le moto che hanno fatto sosta nella ‘città di velluto’, mentre 5.000 quelle che hanno partecipato alla parata del 2 maggio. Il corteo ha preso il via dal lungomare Marconi, attraversando le località di Marzocca, Montignano e San Silvestro, per poi coinvolgere i comuni di Montemarciano, Monte San Vito e Morro d’Alba, offrendo un momento di grande visibilità e partecipazione lungo tutto il percorso.

Numerosi i tour organizzati durante le tre giornate, promossi dall’organizzazione e dai vari chapter Harley-Davidson, che hanno interessato i territori della valle e le colline circostanti, con itinerari fino alla costa e soste nelle località di Portonovo, Numana e Sirolo.

Significativa anche la partecipazione internazionale, con presenze provenienti da Germania, Polonia, Paesi Bassi, Slovacchia, Portogallo, Svizzera, Lituania, Repubblica Ceca e Regno Unito.

Degne di nota anche le special guest di questa edizione: dalla conduzione e dalle performance di Dj Ringo, dal noto ciclista di bike trial, campione mondiale, Vittorio Brumotti al vincitore del Festival di San Remo, Sal Da Vinci, alla giovane cantautrice romana, Angelica Bove che si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2023 nell’edizione di XFactor e tutti gli altri artisti che si sono avvicendati nel palco di piazza della Repubblica.

L’organizzazione di Harley-Davidson, in sinergia con il Comune di Senigallia, ha garantito uno svolgimento ordinato e partecipato della manifestazione. Apprezzate anche le novità presentate dalla casa motociclistica, che hanno attirato numerosi visitatori interessati alle ultime proposte del settore.

Positivo il bilancio anche sotto il profilo economico, con ricadute rilevanti per il tessuto locale, in particolare per le attività della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, che hanno registrato giornate di intensa attività, superando le presenze già significative del periodo del Primo Maggio.