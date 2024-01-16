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Senigallia invasa dalle Harley: entusiasmo e attesa per la seconda giornata

Ecco il programma per venerdì 1° maggio, seconda giornata di Harley Davidson European Spring Rally 2026

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Cultura e Spettacoli
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Harley Davidson European Spring Rally 2026

Senigallia si anima con la prima giornata del raduno dedicato alle Harley-Davidson, che sta richiamando un notevole afflusso di motociclisti e visitatori da ogni parte d’Italia e non solo.

Il lungomare e il centro storico si stanno animando tra musica dal vivo, spazi espositivi e tante attività. Il grande successo che sta avendo alimenta ora le aspettative per la giornata successiva. Il programma di venerdì 1° maggio si preannuncia ancora più ricco, con appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico e rendere l’esperienza ancora più intensa.

Dalle 10:00 alle 19:00 saranno attive le principali aree dedicate al mondo Harley-Davidson, con la Pan Am Zone e i Demo Ride in Piazza del Duca, l’Expo al Foro Annonario, insieme al servizio assistenza e alla H.O.G. Zone in Piazza Simoncelli. Sempre dalle 10:00 fino a tarda sera, resteranno aperti gli spazi commerciali tra Piazza del Duca, Rocca Roveresca e Piazza Simoncelli, con merchandising, dealer ufficiali e lo Shopping Village (attivo fino alle 24:00), mentre l’area Food & Beverage accompagnerà il pubblico fino alle 02:00.

Tra gli appuntamenti principali, dalle 10:30 alle 17:00 il Custom Bike Show Live in Piazza Garibaldi, che tornerà protagonista in serata con il Main Stage Live dalle 18:00 alle 02:00. Prima della musica, alle 16.30, Award Ceremony Custom Motorcycle Show. Dalle 19 si esibiranno i tedeschi The Surroyal, vincitori dell’Harley-Davidson Music Contest. Alle ore 20 sarà la volta di Fedemarka, dall’Italia, cui seguirà la formazione italo-americana di Mike Terrana & The Ympossible. Chiuderanno la serata live gli svedesi Black River Delta, alle 23.15. A Ringo e Toky, da Virgin Radio, saranno affidati la presentazione dello show e il dj set.

Sempre alla Rocca Roveresca, dalle 12:00 prenderà il via anche l’intrattenimento “Vida Loca”, in programma fino a notte inoltrata. Non mancheranno inoltre le visite guidate, previste in due fasce orarie (09:45, 10:00, 10:15 e 14:45, 15:00, 15:15) con partenza da via Nicola Abbagnano 2, offrendo così ulteriori occasioni per scoprire Senigallia.

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