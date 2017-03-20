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Chantal Bomprezzi dopo le dimissioni da segretaria PD Marche: “Ecco la verità”

L'ormai ex vertice dem affida a un post sui social network le sue dichiarazioni e motivazioni. E chiede di ribellarsi alle mele marce

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Politica
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Chantal Bomprezzi

Questo non sarà un post politically correct, ma solo la verità.
Scrivo a mente fredda dopo le mie dimissioni da Segretaria regionale. È stata una delle scelte più dolorose della mia vita.

Una scelta comunicata al Partito, che non doveva finire sulla stampa così, senza rispettare fasi e percorsi. Ma come sempre, qualche buon scorretto l’ha fatta trapelare. Quindi ora dico la mia, anche perché ritengo che qualche motivazione sia dovuta.

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