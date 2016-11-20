Civitanova Marche: imprenditore agricolo 73enne si ribalta con il trattore e muore Inutili i soccorsi del 118, si ipotizza un malore

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Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri 11 giugno a Civitanova Marche, dove un uomo di 73 anni ha perso la vita in un incidente con il trattore.

La vittima è Enzo Mei, fondatore dell’azienda agricola Fratelli Mei Carni.

L’incidente si è verificato intorno alle 18.30 lungo la zona di San Savino, nel tratto di Civitanova Alta.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del mezzo agricolo, impegnato nel trasporto di alcune balle di fieno, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del trattore, ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 73enne non c’è stato nulla da fare.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamenti, ma tra le ipotesi al momento vi sarebbe quella di un malore che avrebbe colpito l’uomo mentre era alla guida del mezzo.