‘Smash! Ciò che muore brilla’: presentazione dell’opera prima di Iacopo Curzi Primo appuntamento da Iobook a Senigallia con l'edizione 2026 della rassegna 'Le Marche tra le righe'

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Lunedì 15 giugno alle 21,15 inizierà, alla libreria iobook, la rassegna letteraria ‘Le Marche tra le righe’ che si svolgerà durante l’ estate nello spazio outdoor della libreria a Senigallia in via Cavour 32.

Il primo libro che sarà presentato è “Smash!. Ciò che muore brilla” opera prima di Iacopo Curzi, un testo intimo e autentico in cui l’ autore stabilisce un dialogo con la morte.

‘Ci sono libri che nascono da un progetto – dice l’autore – e poi ci sono libri che nascono da una necessità. Smash! Ciò che muore brilla appartiene alla seconda categoria. È un viaggio tra lutti, sogni, incontri, amore, rabbia, spiritualità e tutte quelle domande che emergono quando la morte entra nelle nostre vite e ci costringe a guardare più a fondo…Sarà un’occasione per parlare di ciò che muore, di ciò che resta e, forse, di ciò che continua a brillare.’

A dialogare con l’autore ci saranno Rinaldo Fanesi e Brando Ottavi, le letture saranno curate da Agnese Barucca, autrice delle illustrazioni che accompagnano il libro.

Prenotazione consigliata su Eventbrite seguendo il seguente https://www.eventbrite.it/e/1991268327170?aff=oddtdtcreator