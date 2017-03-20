‘Smash! Ciò che muore brilla’: presentazione dell’opera prima di Iacopo Curzi
Primo appuntamento da Iobook a Senigallia con l'edizione 2026 della rassegna 'Le Marche tra le righe'
Lunedì 15 giugno alle 21,15 inizierà, alla libreria iobook, la rassegna letteraria ‘Le Marche tra le righe’ che si svolgerà durante l’ estate nello spazio outdoor della libreria a Senigallia in via Cavour 32.
Il primo libro che sarà presentato è “Smash!. Ciò che muore brilla” opera prima di Iacopo Curzi, un testo intimo e autentico in cui l’ autore stabilisce un dialogo con la morte.
‘Ci sono libri che nascono da un progetto – dice l’autore – e poi ci sono libri che nascono da una necessità. Smash! Ciò che muore brilla appartiene alla seconda categoria. È un viaggio tra lutti, sogni, incontri, amore, rabbia, spiritualità e tutte quelle domande che emergono quando la morte entra nelle nostre vite e ci costringe a guardare più a fondo…Sarà un’occasione per parlare di ciò che muore, di ciò che resta e, forse, di ciò che continua a brillare.’
A dialogare con l’autore ci saranno Rinaldo Fanesi e Brando Ottavi, le letture saranno curate da Agnese Barucca, autrice delle illustrazioni che accompagnano il libro.
Prenotazione consigliata su Eventbrite seguendo il seguente https://www.eventbrite.it/e/1991268327170?aff=oddtdtcreator
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