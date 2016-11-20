A Senigallia Difesa Legittima Sicura dibatte sull’uso legittimo della forza 8° seminario nazionale della kermesse patrocinata da Unione dei Comuni. Sul tappeto le campionesse mondiali Morico e Pezzetti

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Sulla scia del dibattito e delle polemiche nazionali sul nuovo decreto sicurezza, Difesa Legittima Sicura, con l’8° Seminario Nazionale di difesa legittima, accende i riflettori sul ruolo delle forze dell’ordine e la loro tutela ma anche sulla difesa solidaristica (l’intervento a favore di un terzo aggredito anche da parte di un cittadino) dimostrando una consolidata sensibilità sui temi di strettissima attualità.

Tra le misure più discusse, la non automaticità dell’iscrizione nel registro degli indagati degli operatori delle forze dell’ordine che agiscono nell’ambito del servizio.

Tre giorni di dibattiti, approfondimenti giuridici e psicologici, stage tecnici di arti marziali a tema. Come sempre l’evento è patrocinato da Unione dei Comuni “Terre della Marca Senone” e dalla Fijlkam, la federazione nazionale delle arti marziali.

Si inizia venerdì pomeriggio 19 giugno alle 16 presso gli stabilimenti del Cogesco sul lungomare Da Vinci con spazio dedicato anche alle donne che hanno partecipato quest’anno ai corsi integrati di DLS (le corsiste del Comune di Loreto e le studentesse delle scuole medie di Senigallia). Si prosegue, sempre per la parte tecnica, sabato e domenica per tutte le due mattinate con diversi maestri e istruttori di varie discipline (che si cimenteranno con la difesa personale nella legittimità) e con l’intervento a bordo tappeto di legali ed esperti.

Una vera e propria formazione giuridica e tecnica per i tanti praticanti di arti marziali e i tutori dell’ordine (ma aperta a chiunque). Confermata la presenza di Enzo Failla, responsabile nazionale della commissione Difesa personale/Mga della Fijlkam, dell’olimpionica Lucia Morico e del maestro Paolo Casiraghi. Ospite e nuova testimonial dell’edizione 2026 la campionessa mondiale di karate Michela Pezzetti, oggi allenatrice delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. E poi tanti ospiti d’eccezione, come il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Luigi Petrillo, già responsabile per la sicurezza alle Olimpiadi invernali di Cortina.

Venerdì sera, alle 20,30, convegno all’Hotel Ritz dal titolo “L’uso legittimo della forza e delle armi” con la partecipazione del pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona dott.ssa Serena Bizzarri, dell’avv. Roberto Paradisi (presidente di Dls e docente all’Università di Perugia) del segretario generale del Siulp Alessandro Bufarini. Porteranno i saluti istituzionali al convegno, moderato dal giornalista Elpidio Stortini, l’assessore alla cultura Massimo Bello e la responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione dott.ssa Giuseppina Campolucci.

Previsto l’arrivo in città di stagisti provenienti da Campania, Calabria, Lombardia, Emilia, Umbria, Lazio, Veneto. Come nelle precedenti edizioni, un contributo determinante è assicurato dal Co.ges.s.co, che mette a disposizione i propri spazi grazie alla sensibilità del presidente Silvano Simonetti e del direttore Maurizio Mandolini che hanno negli anni dimostrato grande disponibilità e riconosciuto il valore sociale, educativo e formativo della kermesse.

Difesa Legittima Sicura