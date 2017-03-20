Logo farmacieFarmacie di turno


Filippini Dott.ssa Carotti
Adesso
28°
Lunedì
21° / 28°
Martedì
20° / 27°
Mercoledì
19° / 29°
Giovedì
20° / 30°
Venerdì
20° / 30°
Sabato
22° / 30°
Domenica
22° / 30°
Lunedì
22° / 29°
Martedì
21° / 27°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Edra Costruzioni Soc. Coop. - Impresa edile Senigallia

Presentato il programma annuale degli interventi di promozione sportiva

Stanziati 1,5 milioni di euro dalla Regione Marche per l'anno 2026

187 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
Presentazione degli interventi di promozione sportiva

Oltre un milione e mezzo di euro per dieci misure finalizzate a rendere l’attività sportiva un diritto accessibile a tutti per il suo valore educativo, sociale e di benessere della comunità: è il programma degli interventi di promozione sportiva 2026 presentati martedì mattina alla stampa dall’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, in presenza dei rappresentanti del Comitato Regionale per lo Sport tra cui Fabio Luna (Coni Marche), Luca Savoiardi (CIP Marche), Margherita Rigillo (USR Marche), Maria Teresa D’Angelo (Sport e Salute), Alberto Santorelli (ANCI), Fabio Santelli (Medici dello Sport) e Vincenzo Morellina (Isef).

“La Regione Marche investe nello sport e continua a valorizzare le buone pratiche orientate al suo sviluppo rivolto a tutti i cittadini perché rappresenta uno strumento di crescita individuale e collettiva, è capace di creare i presupposti per l’elaborazione di nuovi concetti e modelli di welfare” ha dichiarato Consoli aprendo il confronto. “Abbiamo definito un impianto strategico in concertazione e condivisione con il Comitato regionale dello Sport, perché la sinergia tra istituzioni e territorio è imprescindibile per il raggiungimento di risultarti concreti” ha aggiunto.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Domenica 14 giugno, 2026 
alle ore 2:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura