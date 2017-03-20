Presentato il programma annuale degli interventi di promozione sportiva Stanziati 1,5 milioni di euro dalla Regione Marche per l'anno 2026

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Oltre un milione e mezzo di euro per dieci misure finalizzate a rendere l’attività sportiva un diritto accessibile a tutti per il suo valore educativo, sociale e di benessere della comunità: è il programma degli interventi di promozione sportiva 2026 presentati martedì mattina alla stampa dall’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, in presenza dei rappresentanti del Comitato Regionale per lo Sport tra cui Fabio Luna (Coni Marche), Luca Savoiardi (CIP Marche), Margherita Rigillo (USR Marche), Maria Teresa D’Angelo (Sport e Salute), Alberto Santorelli (ANCI), Fabio Santelli (Medici dello Sport) e Vincenzo Morellina (Isef).

“La Regione Marche investe nello sport e continua a valorizzare le buone pratiche orientate al suo sviluppo rivolto a tutti i cittadini perché rappresenta uno strumento di crescita individuale e collettiva, è capace di creare i presupposti per l’elaborazione di nuovi concetti e modelli di welfare” ha dichiarato Consoli aprendo il confronto. “Abbiamo definito un impianto strategico in concertazione e condivisione con il Comitato regionale dello Sport, perché la sinergia tra istituzioni e territorio è imprescindibile per il raggiungimento di risultarti concreti” ha aggiunto.