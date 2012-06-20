“Interessi speciali”: una ricchezza con A.R.C.A. ETS – Aprile 2026 L'open day a conclusione del mese dell'autismo si svolgerà mercoledì 29 aprile

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Fondazione ARCA chiude il mese della consapevolezza sull’autismo con una serie di interventi nella giornata di mercoledì 29 aprile, dalle ore 9:00 alle 13:00.

L’incontro sia in presenza che in remoto, aperto a tutti, si preannuncia come un dialogo a più voci; in particolare ci sarà la voce di Beatrice Tassone, una ragazza “unica” che ha scelto il linguaggio del fumetto per spiegare cosa significhi vedere il mondo con occhi diversi. Nel suo “Essere Bea: diario di una ragazza autistica con la passione per il Giappone”, il disegno diventa lo strumento per raccontare la quotidianità, le sfide e le passioni che animano la sua vita; ragazza dagli “interessi speciali” – autistica ma anche inserita nella pizzeria più nota d’Italia, PizzAut di Monza insieme ad altri 18 autistici.

Altra testimonianza più educativa-didattica di grandissimo impatto, sarà con Ginevra e Giuditta Gottardi, autrici per Erickson, del tool immersivo lapbook, d’inclusione totale, che permette ad ogni studente/ragazzo, di partecipare attivamente alla costruzione del proprio sapere.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata all’incontro con gli insegnanti, che presenteranno i risultati dei laboratori sul lapbook svolti durante il mese di aprile grazie al supporto del team ARCA ETS che presenterà anche l’adozione della Carta di Abano Terme per la Biblioteca inclusiva che sarà illustrata dallo stesso team dell’ETS.

A tutta la mattinata sarà presente il Consigliere regionale Giacomo Rossi, Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche che porterà la sua rappresentanza di valore regionale. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi anche direttamente con lo stesso Consigliere regionale e con i relatori, rendendo la mattinata conclusiva dell’Autismo – anno 2026 un vero e proprio tavolo di confronto aperto.

Si ringraziano, per il Mese dedicato non solo le persone ASD ma come periodo di “partecipazione” a tale fragilità, in particolare la Regione Marche – Giunta regionale come anche la BCC di Ostra e Morro d’Alba ed altri stakeholder di ricaduta commerciale locale di lungo cammino insieme.

Vi aspettiamo in via Maierini n. 34 (dietro il Comune) inviando anche la modalità in streaming accedendo al link: meet.google.com/evp-ihhx-kkj.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere alla mail: fondazione@fondazionearca.org