Stefano Rossi arriva a Senigallia con l’incontro “Illumina i suoi sogni” Appuntamento mercoledì 6 maggio alle ore 18.00 con il noto psicopedagogista

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Torna nelle Marche Stefano Rossi, uno dei più noti psicopedagogisti italiani, ospite di CNA Ancona per una conferenza dedicata ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie e alle loro famiglie. L’appuntamento è per mercoledì 6 maggio alle ore 18.00 al Cinema Giometti di Senigallia. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su https://illuminasogni.eventbrite.it.

“Illumina i suoi sogni” porta in anteprima i contenuti dell’ultimo libro di Rossi e si rivolge direttamente ai ragazzi, con i loro genitori accanto. Cosa farò da grande? Qual è il mio talento? Trovare la propria strada è una sfida entusiasmante e a tratti vertiginosa, e Rossi la affronta senza scorciatoie: guidando i ragazzi alla scoperta del talento, della passione e della genialità che hanno già dentro di sé, spesso senza saperlo. Un messaggio che resta: se oggi ti prenderai cura dei tuoi sogni, domani saranno loro a prendersi cura di te. Al termine della serata sarà possibile acquistare i suoi libri.

Non è la prima volta che Stefano Rossi incontra il pubblico marchigiano su invito di CNA Ancona. Nel 2025, in occasione degli 80 anni dell’associazione, era salito sul palco del Teatro delle Muse davanti a circa 500 studenti delle scuole superiori della provincia in un evento che aveva lasciato il segno. Quella presenza aveva dato il via al progetto “La risposta al grande BOH!”, con cui CNA Ancona promuove un percorso continuativo di dialogo tra famiglie, scuole, giovani e territorio sui temi dell’orientamento e del futuro delle nuove generazioni.

Autore Feltrinelli con titoli come Lezioni d’amore per un figlio, Mio figlio è un casino e Se non credi in te chi lo farà?, Rossi ha formato oltre 800 scuole e più di 100.000 genitori in tutta Italia. Collabora con Sky TG24, Il Sole 24 Ore, Donna Moderna e Focus Junior ed è seguito da una community di oltre 250.000 persone sui social.

“Portare Stefano Rossi a Senigallia significa portare in un territorio vivace e attento una riflessione che riguarda tutti: famiglie, ragazzi, comunità”, dichiara Massimiliano Santini, Direttore CNA Ancona. “CNA Ancona è al fianco dei genitori e dei ragazzi perché crede in un patto sociale che viene prima di qualsiasi discorso economico. Prima di parlare di sviluppo, di imprese, di competenze e di lavoro, dobbiamo chiederci se le nostre famiglie stanno bene, se i nostri ragazzi hanno la possibilità di crescere sereni e consapevoli di sé. La felicità nel proprio ruolo, nel proprio contesto, nella propria comunità non è un lusso: è la precondizione di qualsiasi idea di futuro. È per questo che CNA Ancona lavora su questi temi con il progetto ‘La risposta al grande BOH!’: perché aiutare un ragazzo a scoprire chi è significa anche aiutare un territorio a capire dove vuole andare.”

L’iniziativa è realizzata con il supporto di UNI.CO., Camera di Commercio delle Marche, Punto Auto e Ali Lavoro.

Il giorno prima, ad Ancona

Il percorso ha un primo appuntamento già il 5 maggio, alle ore 18.00 all’IIS “Podesti – Calzecchi Onesti” di Ancona (Strada di Passo Varano, 17), con la conferenza “Genitori in Ansia. Trasforma le paure nelle ali di tuo figlio”, dedicata ai genitori dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Un incontro che affronta i dilemmi più concreti della genitorialità contemporanea: il ruolo del padre, l’ansia che rischia di soffocare i figli, l’equilibrio tra empatia e fermezza, il sisma dell’adolescenza. Non un appuntamento isolato, ma il passo più recente di un percorso strutturato che l’istituto ha scelto di costruire insieme a CNA Ancona, fatto di incontri diretti tra studenti e imprenditori e di un’alleanza educativa che si consolida nel tempo. Ingresso gratuito, prenotazione su https://genitoriansia.eventbrite.it. Al termine sarà possibile acquistare i libri di Stefano Rossi.