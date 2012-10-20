Avviata cantierizzazione, ma… “Che fine ha fatto la riqualificazione di Palazzo Gherardi?” Un lettore ci scrive: "Vorrei capire lo stato di avanzamento di un (ottimo) progetto fondamentale per tutta la città"

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Dal 2022 ad oggi i cittadini di Senigallia hanno sentito più volte annunciare come imminente l’avvio dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione di Palazzo Gherardi, uno degli edifici storici più importanti e simbolici del centro cittadino.

A distanza di oltre quattro anni dai primi annunci e dalle successive comunicazioni pubbliche, restano tuttavia enormi interrogativi sullo stato di avanzamento del progetto.

Il 28 marzo 2022 il sindaco Massimo Olivetti, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio comunale, annunciava che Palazzo Gherardi sarebbe rinato grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA), con conclusione dei lavori prevista entro il 31 dicembre 2025. Il palazzo veniva presentato come futuro contenitore culturale e formativo, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, con spazi dedicati alla ricerca, alla formazione, alle esposizioni e alla valorizzazione del tema del fiume. Un progetto ambizioso e necessario che si proponeva di restituire una funzione pubblica a un edificio che da molti anni attende un intervento di recupero.

Nella scheda ufficiale pubblicata dal Comune l’intervento “Restauro e rifunzionalizzazione Palazzo Gherardi” risulta finanziato con 4.931.070,82 euro di fondi PNRR, integrati da circa 1,85 milioni di euro di fondi privati. Nella documentazione si legge che l’edificio sarebbe stato destinato a Centro Studi per attività di ricerca, formazione e informazione, oltre a prevedere la realizzazione di un piccolo ostello educativo.

Il 30 gennaio 2025 l’amministrazione comunale disponeva infine il trasferimento del mercato da Piazza Simoncelli al Foro Annonario, motivando la decisione anche con la necessità di liberare l’area per l’allestimento del cantiere di Palazzo Gherardi. Pochi mesi dopo, il 20 maggio 2025, veniva annunciato l’avvio della cantierizzazione con il posizionamento del container per i materiali e la successiva installazione della gru. Questo primo stralcio riguarderebbe però, secondo quanto dichiarato dall’ex assessore Nicola Regine, principalmente il rifacimento delle facciate, del tetto e il miglioramento sismico dell’edificio, per un importo di oltre 2,7 milioni di euro sostenuto in larga parte dal Comune e dal condominio.

Resta dunque da chiarire quale sia lo stato del progetto complessivo di rifunzionalizzazione finanziato invece nell’ambito del PNRR ex PINQuA, che prevedeva la trasformazione dell’immobile in un Centro Studi con funzioni formative, culturali e ricettive. Intervento che beneficia(va?) di circa 4,9 milioni di euro di fondi PNRR e che dovrebbe essere soggetto alla scadenza prevista dal Piano, fissata per il 30 giugno 2026. Cioè tra meno di un mese.

Proprio per questo motivo sarebbe bello se l’Amministrazione chiarisse pubblicamente se il progetto originario sia ancora integralmente finanziato, se siano intervenute modifiche o rimodulazioni e, soprattutto, quale sia oggi la situazione delle risorse PNRR destinate all’intervento. Perse o no? Al di là delle contrapposizioni politiche, i cittadini hanno diritto di conoscere quale futuro attenda Palazzo Gherardi e quali finanziamenti siano effettivamente ancora in campo.

Con la presente si intende semplicemente richiamare l’attenzione su un progetto particolarmente importante per la città e chiedere informazioni aggiornate sul suo stato di avanzamento.

Qual è oggi il cronoprogramma aggiornato? E la situazione dei finanziamenti PNRR originariamente assegnati al progetto?

Questa lettera non ha alcuna finalità politica né intende alimentare polemiche tra maggioranza e opposizione (che invero, sul tema è stata anche piuttosto silente). La riqualificazione di Palazzo Gherardi rappresenta un progetto importante per tutta la città, attesa da anni e capace di restituire valore a uno degli edifici più significativi del centro storico. Proprio per questo ribadisco il disinteresse più totale ad alcuna polemica politica, l’unico desiderio è quello di capire lo stato di avanzamento di un (ottimo) progetto fondamentale per tutta la città, al momento per nulla chiaro.

Un lettore (lettera firmata)