Sopralluogo cantiere nuovo polo emergenze ospedale Senigallia: “Centrati obiettivi PNRR” L'assessore regionale Baldelli: "Raggiunto un traguardo sfidante con un mese e quattro giorni di anticipo" - FOTO

Sopralluogo nella mattinata di martedì 9 giugno al cantiere del nuovo Polo delle Emergenze e Urgenze dell’ospedale di Senigallia. Presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, il sindaco Massimo Olivetti, il consigliere regionale Corrado Canafoglia e tutti i tecnici impegnati nella realizzazione della struttura.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori di una delle opere sanitarie più importanti del territorio, un investimento complessivo di circa25 milioni e 550 mila euro. La struttura, che si sviluppa su circa 1.200metriquadratiperpiano, ha già raggiunto i traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispettando le scadenze ministeriali.

“L’impresa ha rispettato il programma dei lavori – è stato evidenziato dall’Assessore Francesco Baldelli durante il sopralluogo – raggiungendo gli obiettivi fissati dal Pnrr nonostante le numerose difficoltà tecniche incontrate in corso d’opera”. Tra queste, la gestione delle interferenze con i sottoservizi esistenti dell’ospedale, una delle sfide più complesse affrontate durante il cantiere. La conclusione dell’intervento è prevista entro il 2027. L’Assessore ha sottolineato come il rispetto delle scadenze rappresenti un risultato particolarmente significativo. “C’era chi sosteneva che questa struttura non avrebbe mai rispettato i tempi del Pnrr. Invece il traguardo è stato raggiunto addirittura con un mese e quattro giorni di anticipo: il 27 maggio la struttura è stata consegnata con il collaudo statico, così come richiesto dal Ministero”.

L’Assessore ha ricordato anche alcune difficoltà affrontate durante la realizzazione dell’opera, legate soprattutto alla presenza di reti e impianti essenziali per il funzionamento dell’ospedale esistente. “Sotto questa struttura abbiamo trovato cavidotti, tubazioni del gas, dell’acqua e numerosi altri sottoservizi che continuavano ad alimentare l’ospedale. È stato necessario lavorare con estrema attenzione, spesso anche durante le ore notturne. È un lavoro che spesso i cittadini non vedono, ma che richiede grande professionalità e competenza”. Baldelli ha inoltre evidenziato il ruolo della collaborazione tra Regione Marche, Ast, amministrazione comunale e staff tecnici coinvolti nel progetto. “È stato un grande lavoro di squadra che ha permesso di superare ogni criticità e rispettare gli impegni assunti”.

Nel corso della visita sono stati illustrati anche gli aspetti tecnici e funzionali del nuovo polo. La struttura ospiterà al piano terra la diagnostica, con Tac ed ecografia immediatamente a disposizione dei pazienti del pronto soccorso. Al piano superiore troverà posto il nuovo pronto soccorso, seguito dai reparti di terapia intensiva e semintensiva e, all’ultimo piano quattro sale operatorie. L’obiettivo è quello di concentrare in un unico edificio l’intero percorso di emergenza e cura, riducendo tempi e spostamenti. “Si tratta di architetture moderne che gli studi definiscono “architetture del benessere”, – ha spiegato l’Assessore – capaci di favorire migliori condizioni di lavoro e una più efficace risposta del paziente alle cure”. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza sismica. Il nuovo polo sarà infatti dotato di isolatori a pendolo installati nel piano interrato, capaci di assorbire le oscillazioni provocate da eventuali terremoti e garantire la piena operatività della struttura anche durante eventi sismici.

“Queste tecnologie consentono all’ospedale di continuare a funzionare proprio quando i cittadini ne hanno maggiormente bisogno. È questo il vero valore aggiunto delle nuove strutture sanitarie che stiamo realizzando”. L’edificio sarà inoltre collegato tramite un tunnel alla struttura ospedaliera esistente, creando un sistema integrato e funzionale indipendentemente dalle condizioni esterne. È stata sottolineata anche la grande serietà dell’azienda che sta realizzando i lavori. Un cantiere che rappresenta un esempio positivo di gestione della cosa pubblica, nel rispetto delle regole e degli impegni assunti.

Soddisfatto anche il sindaco Massimo Olivetti, che ha voluto ringraziare la Regione Marche e tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. “Un grande ringraziamento va all’assessore Baldelli e a tutta la struttura regionale per aver realizzato ciò che fino a qualche tempo fa molti sostenevano non sarebbe mai stato realizzato. Oggi possiamo vedere concretamente questa struttura prendere forma e questo rappresenta una grande soddisfazione per tutta la città”. È intervenuto anche il Consigliere Regionale Corrado Canafoglia, che ha voluto rispondere alle polemiche rivolte negli ultimi anni al progetto, ribadendo come i lavori abbiano rispettato le scadenze con un mese e quattro giorni di anticipo rispetto al termine fissato. “Questo dimostra come molte critiche non corrispondevano alla realtà, abbiamo lavorato con silenzio e concretezza. Questo nuovo ospedale dell’emergenza rappresenta un chiaro segnale di rilancio della struttura sanitaria di Senigallia, che per decenni ha vissuto una progressiva perdita di servizi. Oggi invece stiamo assistendo a investimenti e risultati concreti”. Il consigliere ha infine annunciato ulteriori sviluppi per il futuro. “Nei prossimi mesi arriveranno altre novità. Stiamo lavorando seriamente da tempo e i risultati iniziano a vedersi. C’è ancora molto da recuperare dopo anni di abbandono ospedaliero, ma la strada intrapresa è quella giusta: concretezza, affidabilità e investimenti sul territorio”.