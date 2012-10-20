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Sopralluogo cantiere nuovo polo emergenze ospedale Senigallia: “Centrati obiettivi PNRR”

L'assessore regionale Baldelli: "Raggiunto un traguardo sfidante con un mese e quattro giorni di anticipo" - FOTO

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Sopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di Senigallia

Sopralluogo nella mattinata di martedì 9 giugno al cantiere del nuovo Polo delle Emergenze e Urgenze dell’ospedale di Senigallia. Presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, il sindaco Massimo Olivetti, il consigliere regionale Corrado Canafoglia e tutti i tecnici impegnati nella realizzazione della struttura.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dei lavori di una delle opere sanitarie più importanti del territorio, un investimento complessivo di circa25 milioni e 550 mila euro. La struttura, che si sviluppa su circa 1.200metriquadratiperpiano, ha già raggiunto i traguardi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, rispettando le scadenze ministeriali.

“L’impresa ha rispettato il programma dei lavori – è stato evidenziato dall’Assessore Francesco Baldelli durante il sopralluogo – raggiungendo gli obiettivi fissati dal Pnrr nonostante le numerose difficoltà tecniche incontrate in corso d’opera”. Tra queste, la gestione delle interferenze con i sottoservizi esistenti dell’ospedale, una delle sfide più complesse affrontate durante il cantiere. La conclusione dell’intervento è prevista entro il 2027. L’Assessore ha sottolineato come il rispetto delle scadenze rappresenti un risultato particolarmente significativo. “C’era chi sosteneva che questa struttura non avrebbe mai rispettato i tempi del Pnrr. Invece il traguardo è stato raggiunto addirittura con un mese e quattro giorni di anticipo: il 27 maggio la struttura è stata consegnata con il collaudo statico, così come richiesto dal Ministero”.

Sopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di SenigalliaSopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di Senigallia

L’Assessore ha ricordato anche alcune difficoltà affrontate durante la realizzazione dell’opera, legate soprattutto alla presenza di reti e impianti essenziali per il funzionamento dell’ospedale esistente. “Sotto questa struttura abbiamo trovato cavidotti, tubazioni del gas, dell’acqua e numerosi altri sottoservizi che continuavano ad alimentare l’ospedale. È stato necessario lavorare con estrema attenzione, spesso anche durante le ore notturne. È un lavoro che spesso i cittadini non vedono, ma che richiede grande professionalità e competenza”. Baldelli ha inoltre evidenziato il ruolo della collaborazione tra Regione Marche, Ast, amministrazione comunale e staff tecnici coinvolti nel progetto. “È stato un grande lavoro di squadra che ha permesso di superare ogni criticità e rispettare gli impegni assunti”.

Sopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di SenigalliaSopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di Senigallia

Nel corso della visita sono stati illustrati anche gli aspetti tecnici e funzionali del nuovo polo. La struttura ospiterà al piano terra la diagnostica, con Tac ed ecografia immediatamente a disposizione dei pazienti del pronto soccorso. Al piano superiore troverà posto il nuovo pronto soccorso, seguito dai reparti di terapia intensiva e semintensiva e, all’ultimo piano quattro sale operatorie. L’obiettivo è quello di concentrare in un unico edificio l’intero percorso di emergenza e cura, riducendo tempi e spostamenti. “Si tratta di architetture moderne che gli studi definiscono “architetture del benessere”, – ha spiegato l’Assessore – capaci di favorire migliori condizioni di lavoro e una più efficace risposta del paziente alle cure”. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza sismica. Il nuovo polo sarà infatti dotato di isolatori a pendolo installati nel piano interrato, capaci di assorbire le oscillazioni provocate da eventuali terremoti e garantire la piena operatività della struttura anche durante eventi sismici.

Cantiere nuova palazzina emergenze ospedale di Senigallia - Isolatori antisismici nel seminterratoCantiere nuova palazzina emergenze ospedale di Senigallia - Isolatori antisismici nel seminterrato

Cantiere nuova palazzina emergenze ospedale di Senigallia - Isolatori antisismici nel seminterratoCantiere nuova palazzina emergenze ospedale di Senigallia - Isolatori antisismici nel seminterrato

“Queste tecnologie consentono all’ospedale di continuare a funzionare proprio quando i cittadini ne hanno maggiormente bisogno. È questo il vero valore aggiunto delle nuove strutture sanitarie che stiamo realizzando”. L’edificio sarà inoltre collegato tramite un tunnel alla struttura ospedaliera esistente, creando un sistema integrato e funzionale indipendentemente dalle condizioni esterne. È stata sottolineata anche la grande serietà dell’azienda che sta realizzando i lavori. Un cantiere che rappresenta un esempio positivo di gestione della cosa pubblica, nel rispetto delle regole e degli impegni assunti.

Sopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di SenigalliaSopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di Senigallia

Soddisfatto anche il sindaco Massimo Olivetti, che ha voluto ringraziare la Regione Marche e tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. “Un grande ringraziamento va all’assessore Baldelli e a tutta la struttura regionale per aver realizzato ciò che fino a qualche tempo fa molti sostenevano non sarebbe mai stato realizzato. Oggi possiamo vedere concretamente questa struttura prendere forma e questo rappresenta una grande soddisfazione per tutta la città”. È intervenuto anche il Consigliere Regionale Corrado Canafoglia, che ha voluto rispondere alle polemiche rivolte negli ultimi anni al progetto, ribadendo come i lavori abbiano rispettato le scadenze con un mese e quattro giorni di anticipo rispetto al termine fissato. “Questo dimostra come molte critiche non corrispondevano alla realtà, abbiamo lavorato con silenzio e concretezza. Questo nuovo ospedale dell’emergenza rappresenta un chiaro segnale di rilancio della struttura sanitaria di Senigallia, che per decenni ha vissuto una progressiva perdita di servizi. Oggi invece stiamo assistendo a investimenti e risultati concreti”. Il consigliere ha infine annunciato ulteriori sviluppi per il futuro. “Nei prossimi mesi arriveranno altre novità. Stiamo lavorando seriamente da tempo e i risultati iniziano a vedersi. C’è ancora molto da recuperare dopo anni di abbandono ospedaliero, ma la strada intrapresa è quella giusta: concretezza, affidabilità e investimenti sul territorio”.

Sopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di SenigalliaSopralluogo cantiere nuova palazzina emergenze all'ospedale di Senigallia

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