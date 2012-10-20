Andrea Scanzi racconta Battiato a Mondolfo Il 28 luglio in piazza del Comune

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Con “E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato” Andrea Scanzi sarà a Mondolfo in Piazza del Comune martedì 28 luglio.

L’appuntamento proposto dal Comune in collaborazione con AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura conferma l’attrattività del territorio e valorizza la vocazione culturale del piccolo centro della valle del Cesano anche nella programmazione estiva.

Scanzi – autore a teatro di spettacoli su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani e Pink Floyd ؘ– affiancato da Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing, a voce e tastiere e con il contrappunto di foto e video dell’artista siciliano – omaggia Franco Battiato con garbo, raccontando e ringraziando il gigante che ha insegnato «com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire».

Rivoluzionario della canzone d’autore, sperimentatore, mistico, pioniere, originale e inquieto, lirico e pop, alto e (apparentemente) basso ma, soprattutto, uno dei più grandi artisti italiani, Battiato ha vissuto mille volte reinventandosi ogni volta. Scanzi ne ripercorre la carriera con particolare attenzione al (lungo) periodo d’oro che va da L’era del cinghiale bianco a Gommalacca, senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi né gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni.

I biglietti – posto unico numerato a 20 euro – sono in vendita nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). I biglietti si possono acquistare anche al botteghino allestito in piazza del Comune la sera di spettacolo dalle ore 17,30.

Per informazioni: AMAT Tel. 071 2072439, Comune di Mondolfo–Ufficio Turismo e Cultura Tel. 0721 939218.

Inizio ore 21,15.