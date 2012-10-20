Venerdì 12 giugno anche Senigallia terrà gli “Occhi aperti sulla corruzione” Tappa in città per l'iniziativa lanciata da Libera: "visita oculistica" e un docufilm per mettere a fuoco il fenomeno corruzione

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All’interno della campagna nazionale “Fame di verità e giustizia”, LIBERA lancia l’iniziativa “OCCHI APERTI SULLA CORRUZIONE”, in occasione della ricorrenza decennale della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 giugno 2016) della legge che ha introdotto in Italia il FOIA (Freedom of Information Act).

Nel contesto delle Marche la nostra attenzione si è concentrata su una ferita aperta del territorio: la ricostruzione pubblica post-sisma 2016.

Nello specifico, abbiamo deciso di attivare lo strumento del FOIA per chiedere trasparenza sullo stato di avanzamento lavori dei poli scolastici di Fermo, Corridonia e Tolentino, oltre che mettere a fuoco, riconoscere e comprendere come si strutturano i fenomeni corruttivi sul nostro territorio.

L’azione farà tappa a Senigallia il 12 giugno, e si svolegerà come segue.

– Alle ore 18:00 presso la Libreria Mondadori, Corso II Giugno 61, inviteremo la cittadinanza a sottoporsi ad una “visita oculistica”, al fine di mettere meglio a fuoco il fenomeno della corruzione.

– Alle ore 21:00 presso Palazzetto Baviera verrà proiettato il docufilm “Tra le macerie. Sfruttamento lavorativo ed infiltrazioni criminali nei cantieri SAE”, realizzato da UNIMC in collaborazione con Libera Macerata, ELSA Macerata e Officina Universitaria Macerata. Verranno inoltre illustrati i dati sull’andamento della ricostruzione post-sisma 2016 nel nostro territorio elaborati da Actionaid. Sarà presente in collegamento Leonardo Ferrante, Referente nazionale del settore Anticorruzione civica e cittadinanza monitorante delle associazioni Libera e Gruppo Abele.