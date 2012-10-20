Teatro: bene il primo anno di collaborazione tra CSAM e Skenexodia Un modello che punta a mettere in relazione formazione, attività produttiva e presenza sul territorio

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Si avvia alla conclusione la prima stagione del percorso nato all’inizio dell’anno formativo 2025/2026 dalla collaborazione tra il Centro Sperimentale Artistico Marche (CSAM) e la Realtà Teatrale Skenexodia.

Un progetto che nel corso dei mesi ha sviluppato un programma di attività dedicato alla formazione teatrale, affiancando alle lezioni esperienze pratiche, incontri con professionisti e occasioni di confronto con il pubblico.

L’iniziativa ha coinvolto allievi provenienti da diversi territori e si è articolata attraverso corsi, laboratori, spettacoli e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di avvicinare il percorso didattico alle dinamiche della produzione artistica e del lavoro scenico. Un’impostazione che ha cercato di coniugare l’apprendimento tecnico con gli aspetti relazionali e culturali propri dell’esperienza teatrale.

Il coordinamento delle attività è stato affidato a Simone Tisi, attore e regista impegnato sia nella formazione sia in produzioni teatrali, cinematografiche e televisive. Negli ultimi mesi Tisi ha preso parte ai film Lo chiamava Rock and Roll di Saverio Smeriglio e Il Principe della Follia di Dario D’Ambrosio, oltre ad apparire in due episodi del programma La Porta Aperta trasmesso da Rai Kids.

Durante la stagione il percorso didattico è stato integrato da una serie di masterclass dedicate a diversi ambiti dello spettacolo e dell’audiovisivo. Tra i professionisti coinvolti figurano Tobia Rossi per la sceneggiatura, Margherita Patti per Shakespeare, Giulia Fiume con il laboratorio Dal testo al personaggio, Giovanni Dallargine per l’improvvisazione teatrale, Antonio Gargiulo per la recitazione cinematografica, Simone Terranova per il demo reel, Francesca Della Monica per la vocalità, Giulio Neglia con L’arte di farsi dirigere sul set e Nicola Nocella per la cinematografia.

Una parte significativa dell’attività si è concentrata sul Corso Professionale avanzato, all’interno del quale sono intervenuti il regista Alberto Oliva per il teatro contemporaneo, Alessandro “Mago” Mancini per il teatro comico, Luca Guerini per un percorso dedicato ai rapporti tra recitazione, arte e società e Giorgio Sebastianelli per il teatro classico e le sue forme espressive.

Accanto alla formazione in aula non sono mancate le occasioni di confronto diretto con il pubblico. Nel corso dell’anno gli allievi hanno partecipato a diversi appuntamenti teatrali, tra cui una serata dedicata ai monologhi comici ospitata da Accento Teatro a Roma, esperienza che ha consentito di misurarsi con un contesto esterno a quello scolastico.

Tra gli esiti più concreti del percorso avviato tra CSAM e Skenexodia figura anche il debutto di Luca Fioretti nello spettacolo Dorian Gray, diretto da Luca Guerini e interpretato, tra gli altri, dallo stesso Simone Tisi. La produzione è stata presentata a Chiaravalle e Roma e proseguirà il proprio percorso nella stagione 2026/2027 con nuove date previste in diverse città italiane.

Con gli ultimi spettacoli dei corsi adulti ormai alle porte, il progetto si avvia alla chiusura della sua prima annualità, confermando un modello che punta a mettere in relazione formazione, attività produttiva e presenza sul territorio.