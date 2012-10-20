Sofia Rocchetti tra le top 600 al mondo
La tennista di Chiaravalle esce a Caserta ma sale in classifica
Sofia Rocchetti, dalla terra di Grado a San Gregorio, passando per Caserta: il viaggio continua verso posizioni più alte del ranking della Wta.
Dopo il titolo Itf W15 in Friuli Venezia Giulia, la chiaravallese del Tennis Tolentino ha affrontato il salto di categoria a Caserta.
Il percorso si è interrotto nelle qualificazioni, ma il ranking cresce ugualmente: ora Rocchetti, 23 anni, è numero 572 Wta e c’è un nuovo torneo in arrivo, San Gregorio.
Dopo la vittoria di maggio a Grado nella finale contro Federica Trevisan, primo titolo del 2026, guadagnato sulla terra battuta per 3-6, 6-3, 6-3, Sofia Rocchetti ha attraversato l’Italia e si è diretta a Caserta per l’Itf W60 campano.
Un torneo decisamente di livello tecnico più alto di quello vinto a Grado, con anche un montepremi ben quattro volte superiore, che ha visto la chiaravallese uscire nelle qualificazioni: dopo aver vinto sostanzialmente dominando 6-2, 6-2 su Martina Lo Pumo, Rocchetti si è arresa ad Alessandra Mazzola, poi finalista del torneo battuta dalla fanese Federica Urgesi, per 6-1 6-4 nel secondo turno di qualificazione al tabellone principale.
La classifica però migliora al 572, 79 posizioni guadagnate da inizio anno grazie a uno score di 10 vittorie e 4 sconfitte nel 2026, con quattro rimonte dopo aver perso il primo set che non possono essere casuali ma testimoniano carattere.
Questa settimana Rocchetti è iscritta all’Itf W30 di San Gregorio, montepremi da 30.000 dollari su terra battuta e partirà dal tabellone principale senza passare per le qualificazioni.
Il momento è quello giusto per la tennista chiaravallese tesserata a Tolentino per continuare a macinare punti e partite su una superficie amica come la terra rossa, al fine di proseguire nella scalata verso le prime 500 posizioni del ranking mondiale femminile.
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