PD Marche, Chantal Bomprezzi si dimette da segretaria regionale dopo i KO alle Comunali La decisione all'indomani dell'esito di Macerata. Ora la partita per il futuro del partito tra congresso e ipotesi commissariamento

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Le sconfitte incassate dal centrosinistra nelle principali città marchigiane al voto presentano il conto al Partito Democratico regionale. Chantal Bomprezzi ha infatti rassegnato le dimissioni dall’incarico di segretaria del PD Marche, ruolo che ricopriva dal febbraio 2023.

La decisione è stata ufficializzata all’indomani del ballottaggio di Macerata, dove il candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli è stato sconfitto dal sindaco uscente Sandro Parcaroli. Un risultato che si aggiunge alle precedenti battute d’arresto registrate a Senigallia, San Benedetto del Tronto e Fermo, segnando una tornata elettorale particolarmente difficile per il campo progressista nella regione.