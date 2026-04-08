Il tennis in carrozzina nelle Marche sta muovendo passi sempre più concreti Secondo raduno regionale a Porto Sant'Elpidio

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C’è un tennis che non finisce nelle classifiche mondiali né nelle prime pagine dei giornali, ma che racconta forse meglio di ogni altra cosa il senso più profondo di questo sport.



È il wheelchair tennis, il tennis in carrozzina, e nelle Marche sta muovendo passi sempre più concreti.

Il secondo raduno regionale, svoltosi a Porto Sant’Elpidio, ha riunito gli atleti marchigiani sotto la guida di Alessandro Paoletti — consigliere del Comitato Regionale FITP Marche — e del maestro locale Marco Birrilli, punto di riferimento tecnico sul campo.

Porto Sant’Elpidio non è stata scelta a caso. Il Nuovo Circolo Tennis della città ha già dimostrato la propria vocazione ospitando una tappa del circuito FITP di wheelchair tennis che aveva richiamato atleti da tutta la penisola, confermandosi una delle strutture marchigiane più attrezzate e sensibili al tema dell’inclusione sportiva. Averla scelta ancora una volta per un raduno regionale rafforza un legame che va oltre la logistica: è una comunità tennistica che ha fatto del wheelchair tennis una propria identità, non una parentesi.

I numeri raccontano una storia inequivocabile. Nel 2024 la FITP contava 199 circoli affiliati con attività per tennis in carrozzina, con una crescita del 226% rispetto al 2018, e 586 atleti disabili tesserati, il 197% in più rispetto allo stesso anno di riferimento.

Nel solo 2025 il numero di tesserati wheelchair è raddoppiato, segno che il lavoro strutturale della federazione sta producendo effetti concreti su tutto il territorio.

Il circuito nazionale conta oggi oltre cento tornei l’anno — il doppio rispetto al 2023 — con classifiche accessibili tramite la piattaforma TPRA, che permettono agli atleti in carrozzina di misurarsi.

Per gli atleti marchigiani, i raduni regionali sono il primo passo necessario: costruire una comunità locale, affinare la tecnica, trovare compagni e avversari con cui confrontarsi