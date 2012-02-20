Alluvione 2022, Stefano Babini nominato Commissario straordinario per la Ricostruzione Acquaroli: "In questi anni ha dimostrato grande capacità e attenzione per i territori e le comunità"

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Il Consiglio dei Ministri nella seduta di giovedì 9 aprile ha nominato l’ingegner Stefano Babini Commissario straordinario per la fase della Ricostruzione nei territori della regione Marche colpiti dall’alluvione del 15 e 16 settembre. La decisione, adottata dal Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare in accordo con la Regione Marche, sancisce il passaggio dalla fase emergenziale a quella della ricostruzione.