“Basta abbattere patrimonio culturale verde” Mirella Verde scrive: "La Terra è un prestito dei nostri figli"

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Volevo tacere sull’argomento (come sosteneva il grande astigiano, Vittorio Alfieri, che sosteneva che quando non c’è la libertà di parlare, c’è sempre quella di tacere), ma la coscienza di ambientalista mi impone di fare altro.

Perchè essere gattara (come sono io) non significa per nulla amare e tutelare soltanto i gatti. Ma, come dice la nostra costituzione, tutelare (e sottolineo questo verbo, che sa di protezione e quindi di amore, quello vero, quello che non cerca vie di speculazione ambientale… l’Italia sta franando, chissà perchè) l’ambiente. Vera opera d’arte.

Che nei suoi alberi secolari (che si vorrebbero abbattere, come sottolinea l’amica Anna Manoni) conservano, come i monumenti, le opere dei grandi artisti, il respiro delle generazioni. La loro vita, la loro storia. Hanno ospitato fra le loro fronde tante vite, quelle degli uccellini che cercano da sempre un posto per nidificare. Per dare seguito alla vita, che non va troncata. Ma salvaguardata.

Non per nulla, quando ero ancora in servizio come insegnante al Panzini, nel progetto con le mie colleghe stimate colleghe Anna e Lucia Russo (il progetto A…mici e dintorni) abbiamo agganciato anche quello per la salvaguardia degli alberi. Fonte di ossigeno che ridà forza al motore della Vita. Perchè l’albero è vita. Ed è un delitto, un non aver capito poco o niente della vita, pensare che abbattere un albero secolare per sostituirlo con un arbusto giovane sia la stessa cosa. E’ come abbattere, chessò io il complesso monumentale di San Pietro, per sostituirlo con un fascio d’acciaio o di amianto (ancora presente in certe proprietà qui). Ricordo la mia amata Puglia, terra d’ origine del mio amato papà, con i suoi ulivi secolari. Alcuni abbattuti per l’epidemia di xilella. Altri salvati o oggetto d’osservazione nella loro conservazione e testimonianza di vita di artisti.

Non abbattiamo alberi secolari. Sono la nostra storia. Sono la Speranza per i nostri figli. “La Terra è un prestito dei nostri figli”. Noi la stiamo distruggendo anche con la varie guerre. Chissà cosa un domani diranno i nostri figli di noi!

Rispettiamo il creato. Vera fonte di Vita. E d’Amore. E ritroviamo, come diceva Kant “il cielo stellato dentro di noi”.

Mirella Verde