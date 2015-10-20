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Maltempo, Anci Marche valuta i primi danni

In queste ore è stata richiesta a tutti i sindaci dei territori colpiti una ricognizione dettagliata delle criticità riscontrate

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Cronaca
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Marco Fioravanti
A seguito delle incessanti piogge che stanno interessando in questi giorni il territorio ascolano e marchigiano, si registrano diffuse criticità con frane, cedimenti stradali, danni ad abitazioni e frazioni isolate, in particolare nelle aree interne e nella zona del cratere sismico.
 

Il Presidente di ANCI Marche Marco Fioravanti, anche in qualità di sindaco di Ascoli Piceno, si è prontamente attivato in raccordo con l’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni, coinvolgendo la Protezione Civile regionale e il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Fabio Salvi, al fine di coordinare una prima ricognizione puntuale dei danni. In queste ore è stata richiesta a tutti i sindaci dei territori colpiti una ricognizione dettagliata delle criticità riscontrate, passaggio necessario per la successiva attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza.
 
“Stiamo monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione” – dichiara il Presidente Marco Fioravanti. “Le piogge persistenti hanno causato disagi importanti, soprattutto nelle aree più fragili del nostro territorio. È fondamentale agire con tempestività e in maniera coordinata: per questo abbiamo avviato una ricognizione capillare dei danni, così da poter attivare l’iter per lo stato di emergenza e garantire il sostegno adeguato ai territori colpiti”.
 
Sulla stessa linea l’assessore regionale Francesca Pantaloni: “La priorità, in questo momento, è garantire la sicurezza dei cittadini e avere un quadro chiaro e completo dei danni. La collaborazione tra istituzioni locali, Regione e Protezione Civile è essenziale per intervenire rapidamente e sostenere comunità che stanno vivendo momenti difficili. Ci attiveremo con determinazione per ottenere tutte le misure necessarie”. Anche il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Fabio Salvi, sottolinea l’impegno dell’ente: “La Provincia ha lavorato senza sosta cercando di fronteggiare le emergenze e garantire una costante azione congiunta tra i diversi Comuni del territorio. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti, ai dipendenti, ai sindaci e alle amministrazioni locali che hanno collaborato con grande spirito di responsabilità”.
 
Anci Marche invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti nelle aree interessate dalle criticità, seguendo gli aggiornamenti ufficiali e le indicazioni delle autorità competenti.
Anci Marche
Anci Marche
Pubblicato Martedì 7 aprile, 2026 
alle ore 9:27
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