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Al Gabbiano di Senigallia l’anteprima di un film girato nelle Marche

"Lo chiamava Rock & Roll" con riprese a Cupra Marittima

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Cultura e Spettacoli
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La sera di venerdì 10 aprile alle ore 21:15 il cinema Gabbiano avrà il piacere di ospitare una proiezione in anteprima nazionale di Lo chiamava Rock & Roll, film diretto dal regista anconetano Saverio Smeriglio e girato interamente nelle Marche, principalmente nel territorio di Cupra Marittima.
 

Per l’occasione sarà presente in sala il regista, Saverio Smeriglio, accompagnato da una buona parte del cast: Nicola Nocella, attore già candidato al David di Donatello, e gli altri protagonisti Federico Richard Villa, Ivana Lotito e Andrea Montovoli. Gli spettatori potranno sviluppare con loro un confronto sul film al termine dello spettacolo.
 
 Il film, che uscirà in tutta Italia a partire dal 16 aprile, è ispirato alla storia vera del suo protagonista, Federico Richard Villa, grande viaggiatore affetto da una malattia neurodegenerativa che lo costringe sulla sua sedia a rotelle a rocambolesche avventure.  
 
Per chi volesse evitare file all’ingresso ricordiamo che i biglietti sono già acquistabili in qualsiasi momento, in cassa o anche online sul sito cinemagabbiano.it
 
Cinema Gabbiano
Cinema Gabbiano
Pubblicato Martedì 7 aprile, 2026 
alle ore 10:45
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