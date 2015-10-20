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Pistola vince torneo a Firenze

La montemarcianese continua a crescere

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Dopo la semifinale di Vrsar, era arrivato il momento di fare un passo in più.

E Ilary Pistola quel passo lo ha fatto, eccome.

Sul rosso del J200 Città di Firenze, la diciassettenne di Montemarciano ha conquistato il suo primo titolo ITF Juniors del 2026, coronando una settimana di altissimo livello con la vittoria finale per walkover sulla connazionale Carla Giambelli (numero 252 ITF).

Non è stato un percorso in discesa, tutt’altro. Pistola ha debuttato contro la cipriota Nina Andronicou cedendo il primo set 4-6, prima di rimontare 6-2, 6-4 e imprimere il marchio del torneo: non mollare mai.

Agli ottavi ha archiviato la pratica contro la belga Elfya Ba con un 6-4, 6-4 preciso e senza sbavature.

Ai quarti di finale, contro la connazionale Sofia Ferraris, la marchigiana ha alzato ulteriormente il ritmo: 6-0, 7-5, un match dominato dal primo game con la personalità di chi ha capito dove vuole arrivare.

La vera prova, però, è arrivata in semifinale. Dall’altra parte della rete c’era la polacca Barbara Kostecka, avversaria tosta e scomoda. Pistola ha perso il primo set 3-6, poi ha trovato le contromisure giuste e ha ribaltato la situazione: 6-2, 6-4.

La quinta rimonta stagionale dopo aver perso il primo set, un dato che racconta di una giocatrice che non si spaventa più quando le cose si complicano.

In finale, il walkover di Giambelli che si è ritirata prima di scendere in campo ha consegnato il trofeo senza l’ultima partita, ma nulla toglie a una settimana costruita punto dopo punto, turno dopo turno.

Il bilancio stagionale di Ilary Pistola sale a 11 vittorie e 5 sconfitte, e il ranking live compie un balzo significativo: da 94 a 74, con venti posizioni guadagnate in un colpo solo e una posizione tra le prime 100 al mondo ITF sempre più salda per la promessa del tennis montemarcianese.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Martedì 7 aprile, 2026 
alle ore 11:08
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