Anso Meeting: a Senigallia “Informare, sostenere, crescere: dare valore al territorio” Convegno venerdì 17 aprile 2026 all'Auditorium San Rocco

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Si terrà venerdì 17 aprile, dalle ore 17 alle 19, all’Auditorium San Rocco di Senigallia, il convegno “Informare, sostenere, crescere: dare valore al territorio”, uno degli appuntamenti centrali dell’Anso Meeting Senigallia, la tre giorni dedicata agli editori dell’informazione online, associati all’Associazione Nazionale Stampa Online (Anso).

L’evento, organizzato con il patrocinio di Anci Marche e dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche e con il sostegno della Banca di credito cooperativo di Ostra e Morro d’Alba e della Banca di credito cooperativo di Fano, riunirà protagonisti del mondo dell’editoria, del giornalismo e delle istituzioni locali per riflettere insieme sul ruolo dell’informazione di prossimità e sul suo contributo allo sviluppo dei territori.

L’incontro sarà moderato da Fabio Paluccio di Adnkronos e interverranno Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e Presidente di Anci Marche, Giacomo Di Girolamo, vicepresidente Anso e direttore di Tp24, Roberto Crostella, direttore Bcc Ostra e Morro d’Alba, Giacomo Falcioni, direttore Bcc Fano.

“Chi fa informazione locale – spiega Michele Pinto, presidente di Anso – sa che il suo lavoro è un atto d’amore verso il territorio. Gli editori e i giornalisti di Anso lo fanno ogni giorno, raccontando eccellenze, sfide e opportunità delle loro comunità. Confrontarci con chi condivide questa missione – in forme diverse e complementari – è un’occasione preziosa di crescita e di visione comune”.

L’Anso Meeting è il momento annuale in cui gli editori associati si ritrovano per confrontarsi sulle sfide del settore, condividere esperienze e costruire una visione comune del futuro dell’informazione locale in Italia. Il programma del meeting proseguirà poi sabato 18 aprile con una giornata dedicata alla formazione e al confronto e con l’assemblea dei soci Anso. Domenica 19 aprile invece è in programma l’iniziativa per conoscere il territorio di Senigallia con visita guidata alla città che ospita l’Anso Meeting.