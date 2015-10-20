Il consigliere regionale di Avs torna a riflettere sul banchinamento del Molo Clementino "Ricomporre le fratture del centrosinistra"

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Il consigliere regionale di Avs torna a riflettere sul banchinamento del Molo Clementino.

“L’invito rivolto al Pd cittadino è a ricomporre l’alleanza anche sul terreno della contrarietà alle mega navi al porto storico. Sostenere il progetto ha contribuito alla sconfitta delle scorse elezioni amministrative, perché ha prodotto una frattura con la parte di cittadinanza sensibile ai temi del rispetto del territorio”. E ancora: “Grazie al sindaco Daniele Silvetti per la fermezza e al Comitato Porto-Città per lo straordinario impegno civico”.

ANCONA – “È il momento di una riflessione politica che riguarda tutto il centrosinistra. Sui temi ambientali, inclusa la questione delle grandi navi nel porto antico, negli ultimi anni ad Ancona si è consumata una frattura profonda, con la marginalizzazione di quella parte della cittadinanza attenta ai principi della crescita sostenibile. Non si pretendono mea culpa o abiure, ma un impegno da parte del Partito Democratico e di tutti per consentire al centrosinistra di ritrovare la giusta coesione, recuperando valori che fanno parte del nostro patrimonio ideale indisponibile, per non lasciare che il centrodestra, agli occhi di molti, appaia, assurdamente, più convincente proprio sui temi dell’ambiente, della cultura e della socialità”.

Con queste parole il capogruppo Avs in Regione Andrea Nobili torna sull’animato dibattito pubblico di questi giorni attorno al tema dell’approdo delle mega navi nella zona più archeologica del porto, con gli interventi dei rappresentanti apicali del centrodestra locale. L’appello “si rivolge alle forze del centrosinistra cittadino e al Partito Democratico”. E ancora, riflette Andrea Nobili: “La frattura culturale e politica tra le forze politiche del centrosinistra e i temi dell’ambiente e dello sviluppo equilibrato e sostenibile, che fanno parte del Dna della nostra cultura, ha contribuito alla sconfitta alle ultime elezioni comunali”.

“È arrivato il momento di ricomporre quella frattura e consentire che certe ferite si rimarginino, anche alla luce di quanto si sta chiarendo riguardo alle grandi e innegabili criticità del progetto riguardante il Molo Clementino. Se non dovessimo riuscire a raggiungere questo obiettivo, difficilmente potremmo apparire credibili e competitivi alle prossime elezioni amministrative – continua il consigliere Avs e avvocato – ma voglio essere fiducioso e pensare che dagli errori si possa imparare, per tornare, dopo una brutta caduta, a rialzarsi e rimettersi in cammino. Insieme”.

Riguardo al futuro del porto storico di Ancona, al dibattito e alle verifiche in atto, precisa Nobili: “Dopo il Comune di Ancona anche i tecnici coinvolti dalla Regione Marche hanno sostanzialmente bocciato l’approdo delle grandi navi da crociera nel porto antico di Ancona. Attendiamo il parere della Soprintendenza per i Beni culturali delle Marche per completare il quadro valutativo – continua il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra – anche se appare ormai chiaro che il progetto del banchinamento del Molo Clementino era e rimane un progetto profondamente sbagliato: male ha fatto chi lo ha sostenuto e chi continua a sostenerlo, inseguendo un modello di sviluppo e di turismo fallace e temerario per la nostra città, che mette a rischio persino la tutela del diritto alla salute”.

“Un ringraziamento al sindaco Daniele Silvetti – conclude Andrea Nobili – che ha tenuto il punto, facendosi interprete di un sentimento ampiamente diffuso in città, replicando alle posizioni che qualcuno definisce ‘estorsive’ di Msc Crociere e ponendosi in contrasto anche con i maggiorenti del principale partito della sua coalizione. Ma, soprattutto, grazie a quei cittadini che, insieme al Comitato Porto Città, in questi anni hanno mantenuto la guardia civica alta, a tutela della sostenibilità ambientale, sociale e culturale di Ancona”.