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I regionali di pattinaggio a San Severino

Titoli regionali per il Luna Senigallia

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Sport
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Si sono tenuti il 28/29 marzo a San Severino Marche i Campionati Regionali su strada di pattinaggio corsa ; non poteva mancare la LunA Sports Academy di Senigallia che ha partecipato all’evento con 30 atleti suddivisi in tutte le categorie.
 

Hanno iniziato il Sabato i più piccoli delle categorie Esordienti e Giovanissimi; tanti esordi ed emozione fra le nuove leve di mister Santarelli e mister Moroni, ma anche buone prestazioni ed una crescita tecnica che fa ben sperare per il futuro.
La domenica è toccato alle categorie Allievi, Juniores e Senior seguiti dal tecnico Luca Bernacchia con tanti podi :
 
Titolo Regionale per:
 
Cristina Jorgo R12 – 2.000 punti
Edoardo Romagnoli R – 3.000 punti
Leonardo Frulla R – 300 sprint
Alessio Piergigli S – Giro Sprint
 
Argenti:
 
Alessio Piergigli S – 5.000 Punti
Filippo Moroni S – Giro Sprint
Eleonora Romagnoli S – 5.000 punti
Viola Falcioni J – Giro Sprint e 5.000 punti
 
 
Bronzi
 
Matilde Romagnoli R – 300 Sprint
Giona Giacometti A – Giro Sprint
Cristina Jorgo R12 – 200 Sprint
Leonardo Frulla R – 3.000 Punti
Filippo Moroni S – 5.000 Punti
 
Al termine, nella classifica a squadre, ottimo 2° posto della LunA Sports Academy che si conferma come società fra le più interessanti del panorama regionale e nazionale.
 
 
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Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 31 marzo, 2026 
alle ore 10:03
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