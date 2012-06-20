I regionali di pattinaggio a San Severino Titoli regionali per il Luna Senigallia

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Si sono tenuti il 28/29 marzo a San Severino Marche i Campionati Regionali su strada di pattinaggio corsa ; non poteva mancare la LunA Sports Academy di Senigallia che ha partecipato all’evento con 30 atleti suddivisi in tutte le categorie.

Hanno iniziato il Sabato i più piccoli delle categorie Esordienti e Giovanissimi; tanti esordi ed emozione fra le nuove leve di mister Santarelli e mister Moroni, ma anche buone prestazioni ed una crescita tecnica che fa ben sperare per il futuro.

La domenica è toccato alle categorie Allievi, Juniores e Senior seguiti dal tecnico Luca Bernacchia con tanti podi :

Titolo Regionale per:

Cristina Jorgo R12 – 2.000 punti

Edoardo Romagnoli R – 3.000 punti

Leonardo Frulla R – 300 sprint

Alessio Piergigli S – Giro Sprint

Argenti:

Alessio Piergigli S – 5.000 Punti

Filippo Moroni S – Giro Sprint

Eleonora Romagnoli S – 5.000 punti

Viola Falcioni J – Giro Sprint e 5.000 punti

Bronzi

Matilde Romagnoli R – 300 Sprint

Giona Giacometti A – Giro Sprint

Cristina Jorgo R12 – 200 Sprint

Leonardo Frulla R – 3.000 Punti

Filippo Moroni S – 5.000 Punti

Al termine, nella classifica a squadre, ottimo 2° posto della LunA Sports Academy che si conferma come società fra le più interessanti del panorama regionale e nazionale.

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