Allerta gialla sulle Marche per criticità idrogeologica, vento, mareggiate, neve Avviso dalla Protezione Civile per venerdì 27 marzo 2026

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La Protezione Civile Regionale, in data 26 marzo ha emesso il messaggio di Allertamento n. 17/2026 per criticità idrogeologica, vento e mareggiate per tutta la giornata di venerdì 27 marzo 2026.

Fenomeni: per la giornata di venerdì permarrà un minimo depressionario nel basso Adriatico che continuerà a convogliare flussi instabili verso la regione, determinando precipitazioni con quantitativi moderati a fine giornata e nevose al di sopra dei 500m-600m che, nei settori alto collinari e montani potranno generare quantitativi nevosi attorno ai 40 cm. Lungo la fascia costiera la ventilazione si manterrà sostenuta dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, in particolare lungo il litorale centro meridionale, con intensità in diminuzione dalla seconda parte del pomeriggio. Lo stato del mare sarà molto mosso o agitato con mareggiate lungo le coste esposte.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).