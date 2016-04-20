Secondo appuntamento al Cinema Gabbiano con la rassegna Cinema in vetta L'impresa di Hermann Buhl in sala

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Secondo appuntamento al Cinema Gabbiano con la rassegna Cinema in vetta, che grazie alla collaborazione con la sezione senigalliese del C.A.I. (Club Alpino Italiano) propone in sala una serie di proiezioni tutte dedicate agli appassionati della montagna.

Martedì 24 marzo alle ore 21.15 sarà proposto Hermann Buhl – Oltre ogni cima, film documentario diretto da Werner Bertolan che racconta vita e imprese del leggendario alpinista austriaco, ripercorrendo una delle imprese più straordinarie nella storia dell’alpinismo: la prima ascensione solitaria e senza ossigeno del Nanga Parbat (8.126 metri), la nona montagna più alta del mondo. Il 3 luglio del 1953, durante 41 ore di traversata, l’austriaco Buhl, che all’epoca aveva solo 29 anni, sfidò l’ignoto e affrontando la fatica estrema in totale solitudine, segnò un punto di svolta nell’alpinismo moderno.

Nel 1957 Buhl fu poi protagonista di un’altra grande impresa himalayana: la prima ascensione del Broad Peak (8.051 m), realizzata con Kurt Diemberger, Marcus Schmuck e Fritz Wintersteller. Pochi giorni dopo, mentre era impegnato in una ascesa sul Chogolisa (7.665 m), una cornice di neve cedette sotto il suo peso. Il suo corpo di non fu mai ritrovato.

Buhl rappresenta di fatto una delle meteore del mondo alpinistico, uno di quei personaggi che sono entrati nella leggenda per aver segnato punti di svolta nell’alpinismo moderno. Il tutto in una manciata di anni. Per scoprire la sua figura e riviverne le imprese arriva oggi al cinema questo spettacolare documentario che, attraverso immagini d’archivio, testimonianze e rievocazioni, non si limita a ricostruirne le imprese, ma lo racconta come uomo, descrivendo gli aspetti particolari che hanno contribuito a renderlo una figura iconica nel mondo della montagna.

Ricordiamo come sempre che chi volesse evitare file può trovare i biglietti sempre disponibili in cassa o anche online sul sito cinemagabbiano.it. Per i possessori della tessera C.A.I. (da esibire alla cassa del cinema), ingresso ridotto.