Vento forte con raffiche fino a burrasca: allerta gialla sulle Marche Avviso meteo valido per la giornata di martedì 12 maggio 2026

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La Protezione Civile Regionale, in data 11 maggio ha emesso il messaggio di Allertamento n. 28/2026 per criticità dovuta a vento forte per tutta la giornata di martedì 12 maggio 2026.

Fenomeni: per la giornata di martedì 12 e fino alle prime ore del pomeriggio si prevedono venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud occidentali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).