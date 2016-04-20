A Senigallia, Fausto Cabra è “Il misantropo” Martedì 24 marzo in scena al Teatro La Fenice per la regia di Andrée Ruth Shammah

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“Il misantropo” diretto dalla regia di Andrée Ruth Shammah e con il pluripremiato Fausto Cabra nel ruolo del protagonista va in scena il 24 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia. Lo spettacolo è il penultimo appuntamento della stagione proposta da Comune e AMAT con la collaborazione della Compagnia della Rancia e il contributo di MiC e Regione Marche.

Questa edizione del capolavoro di Molière – un progetto di Andrée Ruth Shammah e Luca Micheletti, che hanno anche collaborato alla traduzione di Valerio Magrelli, prodotta da Teatro Franco Parenti – vede con Cabra gli attori Marco Balbi, Bea Barret, Manuel Bonvino, Angelo Di Genio, Filippo Lai, Margherita Laterza, Francesco Maisetti, Edoardo Rivoira, Emilia Scarpati Fanetti, Andrea Soffiantini e la partecipazione di Corrado d’Elia.

“Un omaggio a Molière, un omaggio al piacere di ascoltare le sue parole – scrive la regista Shammah nella nota di presentazione –. Da questo nasce la mia volontà di mettere in scena “Il misantropo”. Le prime battute vengono volutamente dette senza sipario per non dividere la scena dalle parole. Volevo andare all’essenza del testo, liberarlo di tutti gli orpelli e accompagnare lo spettatore al piacere dell’ascolto senza distrazioni. Non c’è volontà di giudizio; nessuno ha ragione, nessuno ha torto, la trama stessa si compone dall’evoluzione delle posizioni di ciascun personaggio. E credo stia proprio in quest’assenza di giudizio e nell’esplorazione dei diversi punti di vista la vera essenza del Teatro, e dunque il mio omaggio a uno dei più grandi autori di tutti i tempi.”

Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Giovanna Buzzi realizzati da LowCostume in collaborazione con la sartoria del Teatro Franco Parenti diretta da Simona Dondoni, le luci di Fabrizio Ballini, le musiche di Michele Tadini, la cura del movimento di Isa Traversi.

La stagione di prosa della Fenice si chiude con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo protagonisti della commedia “La moglie fantasma” il 10 aprile.

Biglietteria e informazioni Teatro La Fenice (tel. 071/7930842 e. 335/1776042); biglietterie AMAT (tel. 071/2072439) online vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21.