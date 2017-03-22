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Edilizia: Vertici Legacoop Produzione e Servizi a Senigallia per EDRA Costruzioni

I vertici nazionali di Legacoop Produzione e Servizi fanno tappa in città per toccare con mano una realtà che sta riscrivendo le regole del settore

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Vertici Legacoop Produzione e Servizi a Senigallia per EDRA Costruzioni

Senigallia torna protagonista. Oggi la città ha ospitato una visita di primissimo piano nel panorama cooperativo italiano: i vertici nazionali di Legacoop Produzione e Servizi sono arrivati appositamente nella nostra città per incontrare EDRA Costruzioni, la storica cooperativa senigalliese fondata nel 1975, che si sta affermando come uno dei laboratori d’innovazione più interessanti e coraggiosi dell’intero settore edile nazionale.

Non è un riconoscimento da poco. Quando il Direttore Nazionale di Legacoop Produzione e Servizi, Andrea Laguardia, decide di raggiungere Senigallia insieme al Responsabile Trasporti e Logistica Daniele Conti e al Responsabile per le Marche Nicola Denti, significa che qui sta accadendo qualcosa di importante. Qualcosa che merita attenzione, studio e — come è emerso chiaramente dalla giornata — replicazione su scala nazionale.

Ad accogliere la delegazione erano il Presidente di EDRA, Dott. Gabriele Gentili, e il Consigliere, Avv. Luca Antonietti. Sono loro i principali artefici di quella stagione di radicale rinnovamento che ha trasformato EDRA in profondità: una scommessa vinta, oggi certificata dall’interesse dei massimi vertici della cooperazione produttiva italiana. Sotto la guida del rinnovato Consiglio di Amministrazione, la cooperativa non si è limitata a modernizzarsi: ha saputo reinventarsi, proiettandosi con slancio verso il futuro senza mai perdere il legame con la propria identità e con il territorio che la ospita da cinquant’anni.

Il cuore della giornata è stata la straordinaria presentazione dell’ing. Pier Maria Cundari, responsabile della Business Innovation Unit di EDRA, affiancato dal giovane e brillante Edoardo Doglioni. Quello che il loro team ha messo sul tavolo ha lasciato visibilmente colpita la delegazione nazionale: risultati concreti, prototipi operativi, soluzioni tecnologiche avanzate che i vertici di Legacoop non hanno esitato a definire potenzialmente disruptive per l’intero comparto. Un giudizio che vale oro, pronunciato da chi il settore lo conosce a fondo e lo osserva in tutta la sua complessità.

La Business Innovation Unit di EDRA sta lavorando su più fronti simultaneamente, dalla digitalizzazione spinta dei processi costruttivi alla sicurezza intelligente nei cantieri, fino a una ambiziosa attività di ricerca e scouting a livello globale alla ricerca di nuove tecniche e tecnologie capaci di abbattere i costi di costruzione. Un tema caldissimo, in un momento in cui i rincari selvaggi delle materie prime e dell’energia hanno messo in ginocchio buona parte delle imprese del settore. Mentre molti cercano ancora le risposte, EDRA le sta già sperimentando.

E tutto questo in una fase storica di grande incertezza per il comparto. Con la progressiva chiusura del rubinetto del PNRR, il settore edilizio è alla ricerca affannosa di una nuova identità e di modelli di sviluppo capaci di reggere senza le stampelle dei grandi finanziamenti pubblici. EDRA Costruzioni ha scelto di non aspettare i tempi del mercato, ma di guidarli. Una visione che oggi trova il suo meritato riconoscimento.

Per Senigallia e per le Marche, questo è un motivo di orgoglio autentico. Una cooperativa nata più di cinquant’anni fa nel cuore della città, cresciuta costruendo case, scuole e infrastrutture sul territorio, si ritrova oggi indicata come modello e punto di riferimento a livello nazionale. La dimostrazione che radici profonde e sguardo lungo non si escludono, ma si alimentano a vicenda. E che l’eccellenza, quando c’è, sa farsi riconoscere.

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