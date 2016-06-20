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Elezioni Amministrative 2026 nei principali comuni marchigiani: sguardo oltre Senigallia

Anche Macerata, Fermo e San Benedetto chiamate alle urne, chi guiderà le città? Le Marche si preparano al voto

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Politica
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Elezioni Amministrative 2026

Oltre a Senigallia, anche altri comuni delle Marche, al di fuori della provincia di Ancona, saranno chiamati alle urne per l’elezione del sindaco nelle giornate del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.

Tra i principali centri coinvolti figurano Senigallia, Macerata, San Benedetto del Tronto e Fermo.

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