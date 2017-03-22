Romano (candidato sindaco csx): “Sopralluogo alle case ERAP, basta ritardi: interventi subito e nuova programmazione” "Riscontrate criticità evidenti nel sopralluogo svolto a Senigallia"

177 Letture Politica

Ieri pomeriggio ho partecipato, insieme a una delegazione della coalizione di centrosinistra, al sopralluogo negli alloggi ERAP di Via Sanzio, via Perugino e via Monteverdi organizzato da Arvultura e Sunia Ancona.

Abbiamo riscontrato criticità evidenti: manutenzioni ferme, consumi non più accettabili, in particolare di gas, che incidono in modo significativo sui costi per le famiglie e interventi attesi da troppo tempo.

Le segnalazioni dei residenti, insieme alle mobilitazioni di Arvultura e Sunia, confermano un quadro che richiede risposte immediate. A ERAP Marche e al neoinsediato CdA chiediamo un cambio di passo e che siano investite le giuste risorse nel patrimonio in provincia di Ancona e, in particolare, nel nostro territorio. Servono interventi urgenti, con tempi certi e un cronoprogramma pubblico.

Allo stesso tempo, chiediamo una forte iniziativa da parte dell’amministrazione comunale, decisamente mancata in questi anni e che avrebbe dovuto sollecitare con più determinazione e programmare nuove soluzioni abitative. A Senigallia non è stato programmato neppure un nuovo alloggio di edilizia pubblica in questi 5 anni e mezzo: un ritardo che andrà colmato, con fatica, e che produrrà ulteriori diseguaglianze.

Resta inoltre aperta la questione dei 44 alloggi del Cesano, ferma da tempo e simbolo di una programmazione assente. Le ultime promesse dell’assessore Cameruccio parlavano di fine 2025-inizio 2026, dopo i ritardi già accumulati. Serve una svolta: noi siamo al fianco delle famiglie in graduatoria per un alloggio e continueremo a vigilare. La casa è un diritto, non può più aspettare.

Dario Romano

Candidato sindaco del centrosinistra