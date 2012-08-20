Esposto del Codacons su possibili rincari fraudolenti
Nel mirino in particolare il settore dei carburanti
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E’ stato formalmente depositato presso le Procure della Repubblica di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino l’esposto del Codacons per le possibili fattispecie di rialzo fraudolento dei prezzi e manovre speculative su merci. Grazie all’iniziativa legale dell’associazione, unica che in Italia sta monitorando in modo ufficiale l’andamento dei listini con particolare riferimento al comparto dei carburanti, sarà possibile ora avviare nelle Marche indagini penali volte a verificare se sui prezzi al dettaglio di molteplici settori si stiano verificando eventuali speculazioni che sfruttano la situazione in Medio Oriente per aumentare artatamente i listini danneggiando i consumatori.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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