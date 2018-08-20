Senigallia, danza: al Teatro La Fenice “Fellini, la dolce vita di Federico” Il Balletto di Siena venerdì 20 marzo 2026 rende omaggio al genio creativo del regista su musiche di Rota, Piovani, Richter

140 Letture Cultura e Spettacoli

“Fellini, la dolce vita di Federico” del Balletto di Siena diretto da Marco Batti, al Teatro La Fenice di Senigallia venerdì 20 marzo è il nuovo appuntamento di danza della stagione proposta da Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche.

Coreografato e diretto da Marco Batti sulle musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Max Richter, con il disegno luci di Claudia Tabbi e i costumi di Atelier Retro per la produzione del Balletto di Siena “Fellini, la dolce vita di Federico” ci conduce nell’immaginario felliniano a passo di danza.

Per il centenario della nascita di Federico Fellini, nel 2020, il Balletto di Siena ha preso ispirazione dall’onirico mondo del regista con un omaggio al suo genio creativo. Sulle note di Nino Rota e Nicola Piovani, i compositori che hanno saputo tradurne in musica l’immaginario, e su quelle di Max Richter pluripremiato e fra i più influenti autori di musiche per il cinema di questo secolo, appaiono in scena alcuni degli straordinari caratteri felliniani che hanno reso immortale il cinema italiano.

A far da filo conduttore al racconto, i personaggi de La Strada, nei quali Giulietta Masina, moglie e musa del regista, affermò di rivedere la vita del regista: Gelsomina, la giovinezza; il Matto e l’imperterrita volontà di intrattenere e divertire, infine Zampanò, versione cinematografica di un Fellini adulto. Ma fra le atmosfere de La Strada, fanno capolino altri grandi film felliniani, da Amarcord a I Vitelloni fino all’iconico La dolce vita. La marcia di 8 e 1/2 non può mancare in questo viaggio nell’immaginario di uno dei più acclamati registi italiani di sempre.

Ultimo appuntamento per il cartellone senigalliese di danza il 18 aprile con il tradizionale “Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche”, fuori abbonamento alla Rotonda.

Biglietteria e info Teatro La Fenice (tel. 071/7930842 negli orari di apertura e 335/1776042), biglietterie del circuito AMAT (tel. 071/2072439), vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21.