Brecciaroli 18 volte Re delle ‘nevi d’inchiostro’. Confermato Capitano della Nazionale Svolti gli 82esimi Campionati Italiani di sci dei Giornalisti a Madonna di Campiglio e rinnovato consiglio del GIS

199 Letture Sport

Dalle vette dei Pirenei alle guglie di Brenta, il copione non cambia: il re delle “nevi d’inchiostro” è ancora lui. Luigi Brecciaroli, direttore responsabile di Radio Arancia Television, mette il sigillo su una stagione invernale che definire trionfale sarebbe un eufemismo.

Dopo aver alzato al cielo il trofeo dei Campionati Mondiali di sci dei giornalisti sulla splendida stazione spagnola di Boi Taüll, il giornalista marchigiano ha concesso il bis nazionale, dominando l’82esima edizione del Campionato Italiano svoltosi nel tempio dello sci azzurro: Madonna di Campiglio.

Sulle nevi trentine, tra i pali stretti di una competizione che ogni anno mette a dura prova i riflessi delle migliori firme del Paese, Brecciaroli ha sfoderato una prova di forza impressionante. Con questa vittoria, il palmarès del Direttore sale all’incredibile quota di 18 titoli nazionali vinti, un traguardo che stabilisce un record assoluto nella storia della manifestazione. Non si tratta solo di cronometro, ma di una continuità atletica e mentale che lo pone ormai nell’Olimpo dei giornalistiatleti, capace di coniugare il ritmo serrato della cronaca quotidiana con quello delle lamine sul ghiaccio vivo.

Ma Madonna di Campiglio non è stata solo teatro di agonismo. Tra una discesa e l’altra, la “Perla delle Dolomiti” ha ospitato le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo del GIS (Giornalisti Italiani Sciatori), lo storico sci club che da oltre ottant’anni aggrega i volti noti dell’informazione nazionale. L’assemblea ha confermato una squadra di vertice di altissimo profilo, segno di una continuità istituzionale che garantisce prestigio alla categoria.

Alla presidenza è stata confermata Roberta Serdoz (RAI), volto e firma di garanzia per l’intero movimento, coadiuvata dalla vice-presidenza di Jacopo Orsini (Il Messaggero). La segreteria resta nelle mani esperte di Dario Cavaliere (SKY), mentre il ruolo di Capitano della squadra nazionale non poteva che ricadere sul primatista Luigi Brecciaroli.

Proprio a Brecciaroli spetterà ora il compito di guidare la rappresentativa italiana nelle prossime sfide internazionali, portando con sé quel mix di esperienza marchigiana e talento cristallino.

Mentre le Marche festeggiano il loro campione, il record di 18 vittorie sembra destinato a restare scolpito nella roccia – o meglio, nel ghiaccio – per moltissimo tempo.