“Ortofrutta sotto pressione nelle Marche” CIA Marche: "Permane un forte squilibrio tra il valore riconosciuto ai produttori agricoli e il prezzo finale al consumo"

121 Letture Cronaca

Le problematiche che rendono l’ortofrutta italiana un settore in “transizione violenta”, evidenziate dal Presidente Nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, in occasione dell’apertura di Fruit Logistica a Berlino, sono pienamente condivise da Cia Marche.

Il comparto ortofrutticolo regionale risulta sotto pressione per numerosi fattori. Tra questi, uno dei più rilevanti riguarda le filiere, all’interno delle quali permane un forte squilibrio tra il valore riconosciuto ai produttori agricoli e il prezzo finale al consumo. Si tratta di una questione dibattuta da anni ma ancora sottovalutata. La forbice tra i costi di produzione e i prezzi di vendita resta troppo ampia e a subirne le conseguenze sono principalmente gli agricoltori, senza che i consumatori finali ne traggano un beneficio concreto, considerando che i prezzi sugli scaffali non diminuiscono e spesso aumentano.