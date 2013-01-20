Ancona, rimossi due tumori nel corso della stessa operazione chirurgica L'intervento è stato portato a termine dalle equipe guidate dal dr. Enrico Lenti e dal dr. Majed Refai

Doppio intervento chirurgico durante la stessa seduta operatoria: la multidisciplinarietà delle cure sempre di più al centro della strategia operativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. Il caso specifico riguarda una paziente a cui, con tempistiche differenti, erano state diagnosticate due neoplasie: la prima al polmone e, successivamente, era emersa anche la diagnosi di un tumore alla mammella. Invece di avviare due percorsi separati, con i conseguenti e rispettivi tempi di attesa e di ripresa post-operatoria, i Direttori della Chirurgia Toracica, il Dr. Majed Refai, e della Senologia, il Dr. Enrico Lenti, dell’AOUM, hanno effettuato i rispettivi interventi chirurgici per asportare le due masse tumorali nel corso della stessa seduta operatoria, durata complessivamente circa quattro ore.