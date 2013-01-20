Giorno del Ricordo e nomine Enti: convocato il Consiglio Regionale delle Marche
Prima parte in seduta aperta per la celebrazione. Poi seduta ordinaria con lunga serie di nomine di competenza del Consiglio
Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 24 febbraio a partire dalle ore 10. La prima parte dei lavori assembleari si svolgeranno in seduta aperta per la celebrazione del Giorno del Ricordo.
Il programma prevede i saluti istituzionali, gli interventi e la presentazione degli elaborati delle scuole marchigiane selezionate dall’Ufficio scolastico regionale.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
